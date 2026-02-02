isparta-oto-ekspertiz

ISPARTA
G.Tarihi: 18.01.2026 14:48
ISPARTA’NIN KÖKLÜ LEZZET DURAĞI "NUR PASTANESİ VALİLİK ŞUBESİ" YENİ YÜZÜ VE YENİ İŞLETMECİLERİYLE HİZMETİNİZDE!

Isparta’da yıllardır kalitenin ve lezzetin değişmez adresi olan Nur Pastanesi Valilik Şubesi, yenilenen konsepti ve deneyimli yeni işletmecileriyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Taptaze ürünleri ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla şube, şimdiden tatlı severlerin uğrak noktası oldu.

Isparta şehir merkezinin en işlek noktalarından biri olan Valilik arkasında (Kepeci Mahallesi) hizmet veren Nur Pastanesi, kabuk değiştirdi. Uzun yıllardır süregelen lezzet geleneğini, modern bir dokunuş ve yeni bir yönetim anlayışıyla birleştiren işletme, kapılarını lezzet tutkunlarına ardına kadar açtı.

Vitrinde Tazelik, Hizmette Güler Yüz
Mekan, hem iç dizaynı hem de dış oturma alanlarıyla misafirlerine ferah ve nezih bir ortam sunuyor. Yeni işletmecilerin "Müşteri memnuniyeti ve hijyen" odaklı yaklaşımı, mağazaya adım attığınız andan itibaren hissediliyor.

Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken Nur Pastanesi Valilik Şubesi’nde; günlük olarak üretilen yaş pastalar, özel günleriniz için tasarlanan kutlama pastaları, şerbetli tatlıların en hası baklava çeşitleri ve damak çatlatan kuru pasta seçenekleri vitrinleri süslüyor.

Sadece Tatlı Değil, Keyifli Molaların Adresi
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan sıcacık poğaça, börek ve simit çeşitlerinin yanı sıra; günün her saati taze demlenmiş çay ve bol köpüklü kahve eşliğinde yorgunluk atabileceğiniz bir atmosfer yaratılmış. Özellikle Nur Pastanesi’nin klasikleşen lezzeti dondurma çeşitleri ve ferahlatıcı soğuk içecekler de menünün olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

İster sevdiklerinizle keyifli bir akşamüstü çayı için, ister en özel günlerinizdeki pasta ihtiyaçlarınız için Nur Pastanesi Valilik Şubesi, yenilenen enerjisiyle sizleri bekliyor.

İletişim ve Adres Bilgileri: Bu lezzet şölenine ortak olmak isteyenler için adres ve iletişim bilgileri şöyle:

Adres: Kepeci Mahallesi, 1216. Sokak, No:1 (Valilik Arkası) / ISPARTA
Telefon: 0 532 552 42

NUR PASTANESİ VALİLİK ŞUBESİ YENİ YÜZÜ VE YENİ İŞLETMECİLERİYLE HİZMETİNİZDE!
