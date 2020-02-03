​Ülkemizin İlk Sucul Canlılar Müzesi SDÜ'de

Türkiye’nin sucul ekosisteminin ortaya çıkarılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Su Enstitüsü ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü işbirliğinde kurulan “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” ziyaretçilerini ağırlıyor.Ülkemizin tek sucul canlılar müzesi olma özelliğini taşıyan ve üniversitemiz Doğu Yerleşkesinde oluşturulan müzede, Türkiye’nin farklı nehir havzalarında yapılan çalışmalar sonucu elde edilen sucul canlı örnekleri sergileniyor. Müze, ülke genelindeki tüm araştırmacıların müze bünyesindeki laboratuvarda örnekler üzerinde incelemeler yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. “Sucul Canlılar Müzesi”ni ziyaret etmek isteyenler SDÜ Su Enstitüsü ile iletişime geçebilirler.SDÜ