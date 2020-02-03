Belediye Mecilisi’nde masaya yatırılan Belediye önündeki otoparkın durumu ile ilgili SDÜ tarafından hazırlanan rapor okundu. Bu konuda son sözü Meclis söyleyecek.



Belediye Meclisi, Şubat ayı ilk birleşimini bugün gerçekleştirdi. Meclis Salonunda saat 14.00’te başlayan, Belediye ve Meclis Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemdeki maddeler ele alındı.



OTOPARKLA İLGİLİ HAZIRLANAN

RAPOR MECLİSE SUNULDU

Toplantıda gündeminin birinci maddesinde yer alan; Belediye Katlı Otoparkla ilgili raporun görüşülmesi konusunda Süleyman Demirel Üniversitesi ve İnşaatçılar Odası Isparta Temsilciliği tarafından hazırlanan raporlar mecliste okundu.



DEMİR; “OTOPARKTA

BÜYÜK EKSİKLİKLER VAR”

SDÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Demir ve Doç. Dr. Hamide Kabaş kürsüye geldiler ve Prof. Dr. Demir konu hakkında hazırladıkları raporu mecliste okudu. Demir raporunda, “Söz konusu otoparkla ilgili eksiklikler var. En büyük sorun ise yapılan otoparkın üzerinin çok kalın toprakla örtülmesi olmuş. Zira, bu toprak otoparkın kirişlerinde ve diğer betonlarında çatlamalara sebep olmuş. Bu da büyük risk oluşturmuş. Otoparkta yaptığımız incelemelerde bunları bizzat gözlemledik.



“ACİLEN TEDBİR

ALINMASI LAZIM”

Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için bir takım çalışmalar yapılması lazım. Güçlendirme için kirişlerde zımbalama problemi var. Zira, bu kesitlerin üzerindeki beton yükünü taşıyabilmesi için çok güçlü olması gerekiyor. Bu işlem yapılmazsa otoparkta göçmelere sebebiyet verir. Bu da büyük mal ve hatta can kayıplarına yol açar. Acilen tedbir alınması gerekiyor.



“BİZ ÖNERİLERİMİZİ

SIRALADIK, KARAR SİZİN”

Bizler teknik kurul olarak, bu otoparkla ilgili neler yapılabileceği ve maliyet konusunda görüş ve önerilerimizi maddeler halinde sunduk. Bunlardan birincisi üst katı kaldırmak yani tıraşlayarak otoparkın üzerindeki yükü azaltmak. İkincisi ise tüm katlara güçlendirme yapmak. Tabi bu uygulamada da araç otopark sayısını minimuma indirmek için çalışıyoruz” dedi.



BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN; “YIKIP

YENİDEN YAPMAK ÇÖZÜM DEĞİL”

Teknik sunumun ardından söz alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de konuşmasında, söz konusu otoparkın üzerine toprak katmanın 30 – 40 cm’den fazla olmaması gerektiği halde parkın üzerinden neredeyse 1,5 metreye yaklaşan kalınlıkta toprağı aldıklarını belirterek; “Bu otoparkın yıkılıp yeniden yapılması aslında en güzeli ancak bu bugünkü şartlara göre imkansız. Sadece etrafında 180 tane fore kazığı çakılmış. Orayı yıkıp yeniden yapmamız halinde ne oradaki Cafe kalır, ne de eski Emniyet Müdürlüğünün önünden geçen yol kalır. Hepsini de ortadan kaldırmak zorunda kalırız. Burası ile ilgili bir maliyet çıkarmadan burayı yıkmak çözüm değlidir. Kaldı ki, zaten bu otoparkın biraz ilerisine yani subay lojmanlarının oraya Isparta’nın en büyük otoparkını yapacağız” dedi.



TEKNİK RAPOR İNCELENECEK

Söz konusu gündem maddesi üzerinde yapılan konuşmaların ardından hazırlanan teknik raporun incelenerek otopark konusunda hangi yolun izleneceğine karar verilmesi kararlaştırıldı.