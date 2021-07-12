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ISPARTA'DA YÖRESEL MUTFAK VE ORGANİZASYON BİR ARADA ZEYNEP'İN YÖRESİ

Isparta'da organizasyon yapabileceğiniz güzel bir yer mi arıyorsunuz? O zaman Zeynep'in Yöresi için hemen bir rezervasyon yapın! İşte telefon numarası 0 507 734 16 18

ISPARTA'DA YÖRESEL MUTFAK VE ORGANİZASYON BİR ARADA ZEYNEP'İN YÖRESİ
ISPARTA
G.Tarihi: 12.07.2021 18:13
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ISPARTA'DA YÖRESEL MUTFAK VE ORGANİZASYON BİR ARADA ZEYNEP'İN YÖRESİ

YÖRESEL LEZZETLER EŞLİĞİNDE RÜYA GİBİ BİR YER
Isparta'da yöresel börek ve gözleme çeşitleri ile öne çıkan Zeynep'in Yöresi aynı zamanda organizasyonlarınıza da ev sahipliği yapıyor. Zeynep'in Yöresi efsane bir düğün organizasyonu eşliğinde sizi  yöresel mutfak  lezzetleri ile de buluşturuyor.

Meşhur  Kuyruğu Sulu böreğinden gözleme çeşitlerine , Banak, kabune, serpme kahvaltıya kadar  onlarca Anadolu'ya özgü lezzetleri  harmanlayarak sizlere zengin bir menü sunuyor.

 EV USULÜ  PİŞİYOR! SICACIK SERVİS EDİLİYOR!
Gözleme tek başına nefis bir doyurucu yiyecek olarak kabul edilir.
Özellikle bu muhteşem lezzeti tatmayan kalmasın diye; Kuyruğu Sulu ve Gözleme çeşitlerini Zeynep'in Yöresi'nde  günün her saatinde bulmak mümkün! 
Sipariş verdiğinizde börek veya gözlemeler hemen orada yapılıyor. Böylelikle sıcacık taze bir servis sunulmuş oluyor. Tabiki ürünlerde hazır yufka yerine el açması yufla kullanılıyor. Peynirli, Ispanaklı, Patatesli, Kabaklı gözleme ve börek çeşitleri ile Zeynep'in Yöresi Isparta'da fark yaratıyor. Mutlaka deneyin...!

ORGANİZASYONLAR BURADA DAHA NEŞELİ VE DAHA EKONOMİK FİYATLARA
 Gününüzde unutulmaz anılar biriktirebilmek için mekân seçimini doğru yapmak çok önemli.
Bir çok vatandaş devasa bir düğün salonu yerine düğün, Nişan. Kına, Söz, Doğum Günü, Toplantı gibi özel organizasyonlarını yapmak için şirin küçük bir yer tercih ediyor. Hem gürültüsü az hem de düğün salonlarına göre daha ekonomik...! 
Mutfak ve salonun aynı yerde olmasıda artı bir özellik. Servisler gecikmeden size hemen ulaşıyor.
Muhteşem dekorasyonları ve dost canlısı personeli ile Zeynep'in Yöresi sizlere unutulmaz bir organizasyon vadediyor.

Adres: Halife Sultan mahallesi 3424. Sokak No:2
Rezervasyon Telefon Numarası
Ersin Bey:  0 507 734 16 18

İŞTE ISPARTA'NIN GÖZLEME MERKEZİ - OTANTİK ATMOSFERİYLE GECE GÜNDÜZ GELEBİLECEĞİNİZ LEZZET DOLU BİR YER...!
ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDEN EN GÜNCEL KARELER...
 


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