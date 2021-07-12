ISPARTA'DA YÖRESEL MUTFAK VE ORGANİZASYON BİR ARADA ZEYNEP'İN YÖRESİ

YÖRESEL LEZZETLER EŞLİĞİNDE RÜYA GİBİ BİR YER

EV USULÜ PİŞİYOR! SICACIK SERVİS EDİLİYOR!

ORGANİZASYONLAR BURADA DAHA NEŞELİ VE DAHA EKONOMİK FİYATLARA

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Ersin Bey:



































































Anadolu'ya özgüharmanlayarak sizlere zengin bir menü sunuyor.tek başına nefis bir doyurucu yiyecek olarak kabul edilir.Özellikle bu muhteşemtatmayan kalmasın diye; Kuyruğu Sulu ve Gözleme çeşitlerini Zeynep'in Yöresi'nde günün her saatinde bulmak mümkün!Sipariş verdiğinizde börek veya gözlemeler hemen orada yapılıyor. Böylelikle sıcacık taze bir servis sunulmuş oluyor. Tabiki ürünlerde hazır yufka yerine el açması yufla kullanılıyor. Peynirli, Ispanaklı, Patatesli, Kabaklı gözleme ve börek çeşitleri ile Zeynep'in Yöresi Isparta'da fark yaratıyor. Mutlaka deneyin...!Gününüzde unutulmaz anılar biriktirebilmek için mekân seçimini doğru yapmak çok önemli.Bir çok vatandaş devasa bir düğün salonu yerine düğün, Nişan. Kına, Söz, Doğum Günü, Toplantı gibi özel organizasyonlarını yapmak için şirin küçük bir yer tercih ediyor. Hem gürültüsü az hem de düğün salonlarına göre daha ekonomik...!Mutfak ve salonun aynı yerde olmasıda artı bir özellik. Servisler gecikmeden size hemen ulaşıyor.Muhteşem dekorasyonları ve dost canlısı personeli ile Zeynep'in Yöresi sizlere unutulmaz bir organizasyon vadediyor.