İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 – 48 -

Karar Tarihi : 05/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 17.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşıyan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.

Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile normalleşme sürecine geçilmiş ve anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

1- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 20/03/2020 tarih ve 2020/4 sayılı Kararı ile geçici süre kapatılan Isparta Oto Pazarının sosyal mesafe(1.5 metre), maske ve hijyen şartlarına uyularak 08.06.2020 tarihinden itibaren açılmasına,

2- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 10/04/2020 tarih ve 2020/18 sayılı Kararı ile kapatılan toplu konut, site ve apartman bahçelerinde bulunan kapalı/açık spor salonu, oyun alanı, kamelya vb. toplu halde bulunulması muhtemel yerlerin sosyal mesafe(1.5 metre), maske ve hijyen şartları ile COVID-19 kapsamında gerekli tedbirler alınarak site yöneticilerinin sorumluluğunda kullanıma açılmasına,

3- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/16 ve 2020/21 sayılı Kararları ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan, İlimiz merkezinde Pirimehmet Mahallesinde kurulan Salı Pazarının 09.06.2020 tarihinden itibaren her Salı günü, Karaağaç Mahallesinde kurulan Karaağaç Pazarının ise 07.06.2020 tarihinden itibaren her Pazar günü pazar yerleri için belirlenen kurallara uyularak açılmasına,

4- Sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek tarihlerde market ve pazaryerlerine girmelerine izin verilmesine,

5- AVM’lerde; Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılmasına, mescitlerin COVID-19 kapsamında camilerde uygulanacak tedbirlere göre hazırlanarak kullanılmasına, oto kuaförü ve oto yıkamaların kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmasına, valelerin her araç alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizleyerek eldiven kullanmamasına ve araçlara maskesiz binmemesine,

6- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30/03/2020 tarih ve 2020/11 sayılı Kararının 5. Maddesinin (Vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen; İlimizde faaliyet gösteren market, büfe, bakkal vb. işyerlerinde,işyeri sahibi ve resmi çalışan haricinde vatandaşlarımızın oturabileceği masa ve sandalye vb. oturma yerlerinin kaldırılmasına, içeride ve işyerleri önlerinde oturulmamasının sağlanmasına,) sosyal mesafe (1.5 metre), maske ve hijyen şartlarına uymak kaydıyla yürürlükten kaldırılmasına,

7- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02/06/2020 tarih ve 2020/40 sayılı Kararıyla lokanta veya restoran (alkollü ve alkolsüz), pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri ve çay bahçeleri vb. yeme/içme yerlerinin faaliyetlerini saat 22.00’a kadar sürdürebilecekleri kararlaştırılmıştır.

Yeme/içme yerlerinin saat 22.00 itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini sonlandırmalarına, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde hizmet vermek şartıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02/06/2020 tarih ve 2020/40 sayılı Kararı çerçevesinde faaliyetlerini saat 24.00’a kadar sürdürebilmelerine,

8- İl Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/6 ve 2020/7 sayılı kararları ile faaliyetleri geçici süre ile durdurulan, insanların birbirleriyle çok yakın mesafede çalıştığı ganyan bayilerinin, iddia bayilerinin ve her iki hizmetin beraber yürütüldüğü ganyan bayilerinin sosyal mesafe(1.5 metre), maske ve hijyen kurallarına hijyen kurallarına uymak kaydıyla açılmasına,

9- Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile ilgili olarak;

a. Şehir merkezinde hizmet veren Halk otobüslerinden 12 metrelik araçlarda koltuk sayısı kadar yolcu alınabilmesine (22 yolcu), Karşılıklı dörtlü koltukların 2 koltuğunun kullanılabilmesine ve yüz yüze gelinmeyecek şekilde yolcuların çapraz olarak oturabilmesine, Ayakta taşınabilecek yolcu sayısının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin %50 si (35 yolcu) ile sınırlandırılmasına,

b. Şehir merkezinde hizmet veren Halk otobüslerinden 18 metrelik araçlarda koltuk sayısı kadar yolcu alınabilmesine (21 yolcu), Karşılıklı dörtlü koltukların 2 koltuğunun kullanılabilmesine ve yüz yüze gelinmeyecek şekilde yolcuların çapraz olarak oturabilmesine, Ayakta taşınabilecek yolcu sayısının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesinin %50 si (50 yolcu) ile sınırlandırılmasına,

c. Personel Servis Araçları (fabrika ve özel işyerleri dahil) ve Tarım işçisi taşıyan ulaşım araçlarının koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabilmesine,

d. Köy ve İlçeler arası taşımacılık yapan ulaşım araçlarının koltuk sayısı kadar yolcu taşıyabilmesine,

10- Milli Eğitim Bakanlığı, diğer Bakanlıklar ve yetkili mercilerce alınacak tedbirlere uymak kaydıyla, Bakanlıklarca açılması uygun görülen kurs, eğitim faaliyeti ve diğer kamu faaliyetlerin yapılmasına,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.