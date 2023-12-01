Karacaören Barajı'nda Somon Üretimi İçin Canlı Nakil Gerçekleştirdi!

Isparta'nın Aksu ilçesinde faaliyet gösteren Pınargözü Alabalık Tesisi, yeni bir döneme hazırlanıyor. Tesis, yetiştirdiği sağlıklı ve kaliteli alabalıkları, somon üretimi yapmak üzere Karacaören Barajı'nda yetiştiricilik yapan bir firmaya canlı olarak göndermek üzere hasatlarını gerçekleştirdi.Pınargözü Alabalık Tesisi'nde uzman ekipler tarafından özenle yetiştirilen alabalıklar, özel olarak tasarlanmış nakil sistemleriyle canlı olarak taşınacakları Karacaören Barajı'ndaki kafeslere gönderildi. Bu işbirliği, bölgede su ürünleri yetiştiriciliği alanında yapılan önemli projelerden biri olarak dikkat çekiyor.Tesis yetkilileri, yapılan bu canlı naklin, hem yerel ekonomiye katkı sağlamak adına hem de su ürünleri yetiştiriciliği alanında bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, alabalık yetiştiriciliği konusundaki bilgi birikimleri ve teknolojik altyapılarıyla ön plana çıkan Pınargözü Alabalık Tesisi'nin, somon üretimi konusunda da başarılı bir işbirliği gerçekleştirdiği vurgulandı.Bu gelişme, bölgedeki su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe yapılan stratejik yatırımların bir yansıması olarak değerlendirilirken, tesisin alabalık yetiştiriciliğindeki uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımı, bölgedeki su ürünleri endüstrisine önemli bir katkı sunma potansiyelini ortaya koyuyor.