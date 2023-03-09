Isparta Belediyesi bünyesindeki ISBAŞ Bimsblok Fabrikası, ürettiği ürünlerin yoğun talep görmesi dolayısıyla 2 bin metrekare alanda daha büyümeye gidiyor. Yeni makine ile günlük 50 bin adet bims üretim kapasitesini 100 bin adete çıkaracak olan fabrika, sektörde adından söz ettirmeye devam edecek. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fabrikayı geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, “Burayı görünce bu memleketin belediye başkanı olarak yapılan çalışmalardan ben de gurur duydum” dedi.

Isparta Belediyesi bünyesinde hizmet veren ISBAŞ Bimsblok Fabrikası büyümeye devam ediyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından önemli atılımlar yapan fabrika, bims blok üretiminin yanında ISKİM adı altında yapı kimyasalları üretimine başlamış, çatısına kurulan 1 MW’lik Güneş Enerjisi Sistemleri sayesinde kendi elektriğini üretir hele gelmişti. Hem bims blok hem de yapı kimyasalları ürünlerine yoğun talep gelen ISBAŞ Bimsblok Fabrikası, 2 bin metrekare alanda daha genişleyerek ek tesis inşa ediyor. Yeni alınan makine ile birlikte günlük 20’lik 50 bin adet olan bims blok üretiminin 100 bin adete çıkartılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte ISBAŞ Bimsblok Fabrikası’nın ek tesis inşaat çalışmalarını yerinde inceledi, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

ISBAŞ Genel Müdürü Mehmet Tanel, yapım aşaması devam eden ek tesis alanıyla ilgili bilgi verdi. Yeni otogar alanında rantabl olmayışı nedeniyle sökülen çelik konstrüksiyon yapının bin 200 metrekarelik kısmının yeni inşa edilen binada kullanıldığını belirten Tanel, binanın çatısında GES kurulu olduğunu söyledi.

Belediye Meclis Üyesi Ahmet Aydoğdu, fabrika alanında gördüklerinin güzel hizmetler olduğunu belirtti. Üretmeden memleketin kalkınma sağlayamayacağını ifade eden Aydoğdu, “Gördüklerimize hayli memnun olduk. Kapasite artmış. Bu malzeme Türkiye’nin her yerinde kullanıldığı için biz de mutluyuz. Sağlam, iyi, hafif bir malzeme. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.

Yapılan hizmetlerden memnun olduklarını kaydeden Belediye Meclis Üyesi Mehmet Şenel Karakaya, “Yerinde alınmış bir karar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Gayet güzel” şeklinde konuştu.

Belediye Meclis Üyesi Ramazan Bayram Kabalak da fabrikanın büyütüldüğünü daha önceden bildiğini belirterek, “Daha önce de fabrikaya gelmiştim. Sağ olsun Belediye Başkanımız buradan evi yanan birkaç aileye yardımlar yapmıştı. Bugün de yeni kurulacak fabrikanın teknik kapasitesini sordum. Kilit taşı makinesinin 8 saatlik kapasitesinin bin metrekare olduğu söylendi. Bin metrekare yaklaşık 36 bin kilit taşı yapar. Bu üretimin güzel olduğunu düşünüyorum. Üretim kapasitesinin artmasından duyduğumuz memnuniyeti sayın başkanımıza da ilettik. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Isparta’ya hayırlı ve uğurlu olsun. Burada amaç sadece üretimi artırmak değil, işçi kapasitesini de artırmak önemli. Sonuçta insanlar evine ekmek götürecek” ifadelerinde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte belediyenin yatırımlarını incelediklerini, bu kapsamda ISBAŞ Bimsblok Fabrikası’nı ziyaret ettiklerini söyledi. ISBAŞ Bims Blok Fabrikası’nın uzun yıllardır Isparta’ya hizmet ettiğine değinen Başkan Başdeğirmen, göreve gelmesinin ardından yenileyerek, ilavelerle fabrikayı çok daha farklı bir noktaya taşıdıklarını kaydetti. Başkan Başdeğirmen, “İlk etapta bayiler burada üretilen briketlerin ağır olduğu ve bu yüzden talebin az olduğunu söylemişlerdi. Daha hafif bir malzeme istiyorlardı. Yeni kalıplar ve üretimdeki değişikliklerle ürünümüzü istedikleri ağırlığa indirdik. Ölçüleri aynı olmak şartıyla içerisindeki delikleri farklı hale getirdik. Talepler ne ise ona göre üretim yapıyoruz. Tesisimiz bu şekilde çalışırken ISKİM markalı yapı kimyasallarını üretmeye başladık. Bunlar da çok ilgi gördü. Samimi olarak söylersem il dışından bu kadar çok talep geleceğini düşünmemiştim. Anormal derecede talep var. İstenen malzemeye gün veriyoruz. Bu bizim için gurur kaynağı oldu. Makinelerimizi de modernleştirdik. Ayrıca çalışan makinemizin içerisinde insan gücüyle yapılan ancak zor olan paketleme, bantlama işini otomatiğe çevirdik. Yeni makine alarak otomatik bantlamaya döndük” dedi.

Ürünlere gelen taleplerin artması dolayısıyla fabrikayı büyütme ihtiyacı oluştuğunu ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Burada yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alan oluşturduk. Bu alan içerisine de yeni makine alarak günlük 20’lik 50 bin adet bims üretimimizi 100 bin adete çıkartıyoruz. Artık 2 kat fazla üretime başlıyoruz. Allah’tan bir mani olmazsa Nisan ayında bu üretimi 2 katına çıkarmış olacağız. Belediyeden istihdam, yatırım, fabrika gibi hizmetler isteniyor. Belediyenin her türlü sektörün içerisinde olması mümkün değil. Belediye her yerde fabrika kuramaz. Özel sektörle rekabet yapamaz. Ama kendisine ait bir maden ocağının içerisinde bu tesisi büyütebilir. Bizler de göreve geldiğimiz günden beri tesisi büyütebilmek için elimizden geleni yapmaya çalıştık. Bayilik sistemine döndük ve kurumsallaştık. Kurumsallaştığımız için parasal ve üretim sorunları yaşamıyoruz. Sattığımız ürünlerin parasını rahat bir şekilde alıyoruz. Hatta satmadan bayiler ödemelerini alıyorlar, sonra ürünlerini çekiyorlar. Bu sistemle kurumsal olarak paramızı çok iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. ISBAŞ Genel Müdürümüz Mehmet Tanel Bey çok önemli işler yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde birçok sorun vardı. Kendisi o sorunları çözdü. Örneğin arazilerimizdeki maden ocaklarımızda problemler vardı, bu problemlerin hepsini kaldırdık. Birçok iptal edilen madenler vardı o madenleri geri kazandık. O günden bugüne yapılması gerekenleri en üst seviyede yaparak bugünlere geldik. Burayı görünce bu memleketin belediye başkanı olarak yapılan çalışmalardan ben de gurur duydum. İkinci makinenin kurulması yeni bir istihdam demek, belediyemize yeni gelir demek, devletimize yeni bir vergi vermek demek. Belediye Meclis Üyelerimizle bu tesisimizdeki gelişmeleri paylaşmak istedim. Arkadaşlarımızla beraber daha iyilerini yapacağımıza inanıyorum” ifadelerinde bulundu.