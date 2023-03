BAŞKAN VELİ GÖK 8 MART DÜNYA KADINLAR

GÜNÜNDE PERSONELİNİ UNUTMADI.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK makamında bir program tertip ederek Belediyede çalışan kadınların gününü kutlayarak onların gönlünü aldı.

Başkan Veli GÖK yaptığı konuşma da ; ‘İşte rüya gibi 1 yıl geldi geçti, kadınlar gününüz kutlu olsun. Deprem bölgesindeki manzarayı şu anda düşünemiyoruz, ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Şimdi şu çatı altında bulunan hepimiz ayağımıza bir taş değse düşsek babam demeyiz, anam deriz. Bu hayatın her yerinde her zaman yaslandığı, dertlendiği, derdini döktüğü annesidir. Bu hem ailede böyle hem kurumlarda böyle. Bu sadece mikrofonda söylenen söz değil. Kadının olduğu yerde annenin olduğu yerde her zaman nezaket vardır, saygı vardır, sevgi vardır, disiplin vardır. Burada bu çatı altında tüm personelimizde ben bunu hissediyorum, bu çatı altında ekmeğimizin peşinde olmak karşılığını almanız bizler için önemli. Önce hem ailede, hem kurumda, hem alanda önce huzur, biz bu huzuru da her zaman kadınlara borçluyuz. Ben sizlere tekrar huzur diliyorum, sağlık, sıhhat diliyor, Kadınlar Gününüzü Kutluyorum.’ İfadelerini kullandı.

Eğirdir Belediyesi Kadın Birim Müdürleri bu anlamlı program için Başkan Veli GÖK’e teşekkür ettiler. Hoş sohbet içerisinde gerçekleşen program sonunda Başkan GÖK kadın personeline birer birer çiçek takdiminde bulundu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından Eğirdir Belediyesi destekleriyle Eğirdir Halk Eğitim Merkezi işbirliği çerçevesinde peynir pazarında el emeği ve göz nuru ürünlerin kadınlar tarafından satışının gerçekleşeceği alanı gezen Başkan Veli GÖK buradaki stantları gezerek kadınların gününü kutladı.

Eğirdir Belediyesi Liman Sosyal Tesislerinde hep birlikte gerçekleşen ikramların ardından program son buldu.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)