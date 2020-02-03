TBMM’nin 100. Yılı Anısına "Ulusal Jürili Karma Sergi"
TBMM’nin 100. Yılı anısına Ulusal Jürili Karma Sergi
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından TBMM’nin 100. Yılı anısına "Ulusal Jürili Karma Sergi" düzenleniyor.
“IV. Genç Sanat Etkinliği” kapsamında 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilecek sergi, tüm güzel sanatlar fakülteleri ve enstitülerinde görev yapmakta olan araştırma görevlileri ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açıktır. Sergiye katılım için başvurular, 18 Mart tarihinde sona erecek.
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