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Isparta 32 Spor'da teknik direktör ile yollar ayrıldı

Isparta 32 Spor'da teknik direktör ile yollar ayrıldı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Ispartaspor’da son iki maçta alınan mağlubiyet ve beraberlik neticesinde kaybedilen 4 puanın ardından Teknik Direktör Hasan Şengün’ün görevine karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde son verildi. Teknik adam Şengün, Ispartaspor ile toplam 10 maça çıktı.
 
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor’da Kestelspor beraberliğinin ardından Teknik Direktör Hasan Şengün ile yollar ayrıldı.

İŞTE ISPARTASPOR’UN BUGÜNE KADAR
OLAN TEKNİK DİREKTÖR SÜRECİ
Sezona Teknik Direktör Tarık Söyleyici ile başlayan Yeşil – Pembeli ekip ligin beşinci haftasına kadar alınan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberliğin ardından, diğer bir deyişle deplasmanda oynanan ve 3 - 2 mağlubiyetle sonuçlanan Karaman Belediyespor maçının ardından ve Ekim ayının son haftasında karşılıklı anlaşma ile Teknik Direktör Tarık Söyleyiciyle yollar ayrıldı ve takım o hafta Yardımcı Antrenör Turgut Kul’a emanet edildi. Kul da, ligin altıncı haftasında deplasmanda oynanan Denizli Sarayköyspor maçında takımın başında çıktı ve takım o maçtan 1 – 1 beraberlikle ayrıldı.

ISPARTASPOR’DA DOBİ
HASAN DÖNEMİ BAŞLADI
Ispartaspor’da bir haftalık aranın ardından Teknik Direktörlüğe iki sezon önce de takımı çalıştıran Trabzonspor’un eski futbolcusu Hasan Şengün, namıdeğer Dobi Hasan getirildi. Hasan Şengün, ilk 3 Kasım tarihinde Isparta’da oynanan Konya Ereğlispor maçında takımın başında sahaya çıktı.

10 MAÇTA 7 GALİBİYET
2 BERABERLİK VE 1 MAĞLUBİYET ALDI
Yeşil – Pembeli ekip, Teknik Direktör Hasan Şengün yönetiminde bugüne kadar 10 maça çıktı ve özellikle ilk yarıda 7 maçın 6’sından galibiyetle ve 1’inden de beraberlikle ayrılarak toplam 19 puan toplayarak ligi üçüncü sırada bitirmeyi başardı. Ancak, Ispartaspor’da ikinci yarı beklenilenin tam tersine durumlar yaşandı. Zira, Teknik adam Şengün yönetiminde ikinci yarıda şuana kadar 3 maça çıkan Yeşil – Pembeliler 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak şimşekleri üzerine çekti.    
Tecrübeli Teknik Direktörle özellikle ilk yarıda başarılı sonuçlar alan Ispartapor, ancak, aynı başarıyı ikinci yarıda gösteremedi.

DOBİ HASAN ÜÇ SEZON ÖNCE DE
ISPARTASPOR’A GELMİŞTİ
Bilindiği gibi, Ispartaspor 3 sezon önce de 1 Şubat 2017 tarihinde dönemin Teknik Direktörü Hasan Basri Kara ile yolların ayrılmasının ardından Dobi Hasan lakablı Hasan Şengün Ispartaspor’a Teknik Direktör olarak gelmişti. O sezon Bucak Belediyespor ile şampiyonluk yarışı yapan Yeşil – Pembeli ekip, sezonun sondan ikinci maçında deplasmanda Sarayönü Belediyespor ile 1 – 1 berabere kalınca şampiyonluktan olmuştu.

İŞTE ISPARTASPOR’DA HASAN
ŞENGÜN MAÇLARININ SONUÇLARI
Buna göre; Ispartaspor’un Teknik Direktör Hasan Şengün yönetiminde çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle;

İlk yarı:
Ispartaspor – Konya Ereğlispor: 3 – 1
Bucak Belediye Oğuzhanspor – Ispartaspor: 0 – 2
Ispartaspor – Kepez Belediyespor: 3 – 0
Manavgat Belediyespor – Ispartaspor: 2 – 2
Ispartaspor – Ortaca Belediyespor: 2 - 1
Sarayönü Belediyespor – Ispartaspor: 1 - 4
Ispartaspor – Çal Belediyespor: 2 – 0

İkinci yarı:
Ispartaspor – Akşehirspor: 1 – 0
MAKÜspor – Ispartaspor: 2 – 1
Ispartaspor – Kestelspor: 0 – 0

Kaynak: Medya32
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