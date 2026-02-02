ISPARTA'DA İŞKUR'DAN BÜYÜK DESTEK: 735 BİN TL’YE VARAN HİBE FIRSATI

İŞKUR’DAN ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERE BÜYÜK DESTEK: 735 BİN TL’YE VARAN HİBE FIRSATI
Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurabilmeleri, mesleki eğitim almaları ve rehabilitasyon süreçlerinin desteklenmesi amacıyla 2026 yılı 1. dönem proje başvurularının başladığını duyurdu
Uygun görülen projeler kapsamında, kendi işini kurmak isteyen engellilere 735 bin TL, eski hükümlülere ise 550 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanacaktır. Ayrıca kurs ve işe uyum projelerinde de komisyonun uygun gördüğü oranda mali destek verilecektir.
ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların, proje başvurularını 16 Ocak 2026 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapmaları gerekmektedir
İl Müdürlüğü, bu kapsamdaki başvuruların elden veya posta yoluyla kabul edilmeyeceğini belirtmiştir.
ESKİ HÜKÜMLÜLER BAŞVURULARINI İLGİLİ BİRİMLER ARACILIĞIYLA YAPACAK
Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin ise projelerini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri olan Denetimli Serbestlik Müdürlükleri veya Koruma Kurulları aracılığıyla hazırlayıp iletmeleri gerekmektedir
Diğer proje türleri için başvuruların ise 16 Ocak 2026 mesai bitimine kadar İl Müdürlüğüne elden veya posta yoluyla bir asıl ve bir kopya olarak teslim edilmesi istenmektedir.
EKSİK BELGELER İÇİN SON TARİH 21 OCAK
Başvurularda bilgi ve belgelerin eksiksiz olması gerektiği vurgulanırken, sistem üzerinden iade edilen projelerin eksikliklerinin tamamlanması için başvuru sahiplerine 21 Ocak 2026 tarihine kadar süre tanınacaktır
Bu tarihten sonra eksikliklerin tamamlanmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.
DESTEKLENECEK PROJE BAŞLIKLARI
İŞKUR tarafından destek verilecek proje konuları şunlardır: Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi ile işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini arttırıcı mesleki eğitim projeleri, korumalı işyeri desteğine yönelik projeler ve destekli istihdam projeleri

Vatandaşlar, proje başvuru rehberi, kılavuz ve formlara Kurumun resmi internet sayfasındaki duyurular bölümünden ulaşabilirler

