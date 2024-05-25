Isparta'da Operasyon!

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ Tarih: 21.05.2024

21.05.2024 tarihinde A.P. isimli şahsa karşı gerçekleşen Yağma, Kasten Yaralama, Tehdit ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma olayına ilişkin olarak yapılan çalışmalar sonucunda, olayın şüphelileri olduğu tespit edilen O.İ., Ö.Ö., K.A., A.İ., M.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

22.05.2024 tarihinde Adli Birimlere sevk edilen şüphelilerden M.Y. isimli şahıs Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli (O.İ., Ö.Ö., K.A., A.İ.) tutuklanarak ilimiz Cezaevi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü