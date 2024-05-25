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Isparta'da Sürdürülebilir Türk Mutfağı Haftası: Sağlıklı, Geleneksel ve Atıksız

Türk Mutfağı Haftası, Türk mutfağının sahip olduğu değerler konusunda farkındalık yaratmak, bu alanda markalaşmak ve zenginliğimizi yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak amacıyla her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanmaktadır. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki ana teması; "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Sağlıklı, Geleneksel ve Atıksız"dır.

Sayın Valimiz başta olmak üzere, Belediye Başkanlığımız, Üniversitelerimiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Meydan ve IYAŞ Alışveriş Merkezlerimizin destekleriyle düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir:

21 Mayıs 2024 Salı

Meydan AVM

Saat 10.00: Türk Mutfağı Haftası açılış programı ve Isparta geleneksel ürünleri ile kahvaltı ikramı.

Saat 17.00: "Dünden Bugüne Türk Mutfağı ve Isparta Mutfak Kültürü" konulu panel ve ardından çakal helvası ikramı.

Gün boyunca: Isparta Coğrafi İşaretli Ürünler Fotoğraf Sergisi.

22 Mayıs 2024 Çarşamba

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı

10.00-13.00: Mutfak atölyesi çalışmaları ve atölye yemekleri.

Isparta Belediyesi’nin Kabune Pilavı ikramları.

Gün boyunca: Isparta Coğrafi İşaretli Ürünler Fotoğraf Sergisi.

23 Mayıs 2024 Perşembe

IYAŞ AVM

Saat 13.30: İrmik helvası ikramı.

Gün boyunca: Isparta Coğrafi İşaretli Ürünler Fotoğraf Sergisi.

Hafta Boyunca

Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi, Ülkü Ortaokulu ve Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Prof. Dr. Zeynep Banu SEYDİM tarafından "Türk Mutfağı ve Coğrafi İşaretli Ürünler" konulu konferanslar verilmiştir.