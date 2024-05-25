Koza Tekstil Çünür Perakende Satış Mağazası 10 Haziran'da Açılıyor!

Türkiye, Isparta ve Çünür bölgesindeki alışveriş tutkunlarını heyecanlandıracak bir haberle geliyor. Koza Tekstil, perakende satış mağazasının büyük açılışını duyurdu. 10 Haziran 2024 tarihinde saat 13:00'te kapılarını açacak olan mağaza, moda tutkunlarını eşsiz bir alışveriş deneyimiyle buluşturacak.Mağaza yetkilileri, müşterilerine moda dünyasının en yeni trendlerini ve en kaliteli ürünleri sunacaklarını belirtiyor. Ayrıca, Çünür mağazasının açılış gününde tüm ürünlerde %10 indirim fırsatı sunulacak. Bu özel gün için düzenlenen açılış etkinliğinde yemekli ikramlar da yer alacak.Koza Tekstil Çünür Perakende Satış Mağazası'nın açılışı için geri sayım başladı. Tüm Isparta halkını bu heyecan verici etkinliğe davet ediyoruz. Moda tutkunlarını bekleyen bu fırsatı kaçırmamak için hazır olun!Kamuoyuna duyurulur.