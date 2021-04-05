BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle yayınladığı mesajında; ‘“Hukukun üstünlüğüne, hukuk devletine, kişilerin savunma haklarının kutsallığına inanmış ve bunu meslek edinmiş avukatlarımız, hayatın tüm alanlarında eşitliği, özgürlüğü birey-toplum-devlet ilişkilerinde ortak iyilik ve ortak menfaati gözetirler”, “Hukuk devleti anlayışı ile adaletin sağlanması, bir devletin vatandaşlarının güvenli, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ortamda hayatlarını devam ettirebilmelerinin asli unsurlarındandır”. Hukuk devleti ilkesinin temel taşlarından biri olan; yargılamanın asli unsurunu teşkil eden, birey hak ve özgürlüklerinin kullanılması ve savunulmasında vatandaşlarımızı bilgilendiren, yönlendiren onlara yardımcı olarak bir kamu hizmeti görevi yapan ilimizde, ilçemizde ve güzel ülkemizin her bir köşesinde görev yapan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlar, başarı dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

