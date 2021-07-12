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ISPARTA'DA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ISPARTA'DA ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
ISPARTA
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ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Asfalt sezonu ile birlikte birçok ilçede sıcak ve sathi kaplama asfalt çalışmalarına devam eden Isparta İl Özel İdaresi ekipleri Gönen ilçesi ile Güneykent kasabası arasında bulunan, tarım ve turizm amaçlı kullanılan yolda asfaltlama çalışmaları sona erdi.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Mehmet Gökgöz ve Güneykent Belediye Başkanı Metin Kutsal ile birlikte 2. kat sathi kaplama işleminin bittiği 12 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu.
Güneykent Belediye Başkanı Metin kutsal sathi kaplama işleminin bittiği yolun kasaba için çok önemli olduğunu belirterek, yolun özellikle gül ve meyve bahçelerine gidişte kullanıldığını, bunun yanında kasabaya gelen misafirler ile Isparta’nın farklı bölgelerine gitmek isteyenler tarafından kullanılan bir güzergâh olduğu söyledi. Kutsal yolun yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
 
Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar, yol ve ağaç görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi, ayakta duran insanlar, yol ve ağaç görseli olabilir
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