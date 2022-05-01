Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun

Ramazan Bayramı Mesajı



Manevi huzurla idrak ettiğimiz; rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’i uğurlarken, mübarek bayram gününe ulaşmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.

Dini ve milli bayramlarımız, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde hissedildiği, topluma umut ve sevgi veren, birlik ve beraberliği sağlayan özel bir günlerdir.

Bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı Ramazan Bayramı’nın manevi iklimi; sevgi, saygı ve dostluk bağlarımızı güçlendirerek atalarımızdan bize miras kalan üstün değerlerimizi de ebedi kılar.

Millet olarak, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi için önemli bir fırsat olan Ramazan Bayramında, dargınlıklar ve küskünlükler unutulup, başta yakınlarımız olmak üzere, yaşlılar ve kimsesizler ziyaret edilerek, fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ispartalı hemşerilerimiz olmak üzere, bütün İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, mübarek bayramın, ülkemize, İslâm âlemine ve bütün insanlığa iyilik, hayır ve barış getirmesini temenni ediyorum.