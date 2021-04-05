Kredi çekenlere para iadesi

Amiraller gözaltında

1 dakikada bulaşıyor

İlahiyatçılardan teravih uyarısı

Doktor Öz, kardeşine dava açtı

İnsanı bilgisayara bağladılar

05 Nisan 2021 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleriokuyucuları için derledik.Özel bir bankadan kredi çeken bir vatandaşa banka tarafından onayı olmadan hayat sigortası yapıldı. Hakkını arayan vatandaş, Tüketici Mahkemesi kararı ile bin 580 liralık hayat sigortası ücretini geri aldı.Amiraller bildirisi hakkında açılan soruşturma önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında Cem Gürdeniz, Mustafa Özbey ve Kadir Sağdıç'ın da bulunduğu 14 emekli amiral hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Türkiye’de vaka sayıları büyük artış gösterirken uzmanlar bir kez daha uyardı. Uzmanlar mutant virüsün 1 dakika içinde bulaşabildiğini söyleyerek kapalı ortamlarda çok kısa kalınması gerektiğini söyledi.Din adamları artan koronavirüs vakalarına karşı vatandaşları uyardı. İlahiyatçılar, Ramazan ayı boyunca teravih namazının evde aile fertleriyle ya da tek başına kılınabileceğine dikkat çekti.Dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, sahte belge düzenlediği iddiasıyla kız kardeşi Nazlım Suna Öz hakkında suç duyurusunda bulundu. Doktor Öz’in iddiasına göre, kız kardeşi sahte bir vasiyetname ile babasının mal varlığından talepte bulunuyor.Tarihte ilk kez insan beyni, kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan bilgisayarı kontrol etti. BrainGate teknolojisiyle iki katılımcı 24 saat boyunca kablo olmadan bilgisayara komut aktardı.Türk futbolunun efsane kulüplerinden Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altınordu’ya 6-3 yenilerek, ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.