Isparta Türk Kadınlar Birliği’nde "Karataş" Dönemi Devam Ediyor: Eğitime Dev Destek

Türk Kadınlar Birliği (TKB) Isparta Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Üyelerin tam desteğiyle güven tazeleyen Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş, yeni dönemde de önceliklerinin "eğitim" olduğunu vurguladı. Karataş, "Her ay 51 öğrencimize burs sağlıyor, üniversite öğrencilerimizin yemeğine katkı sunuyoruz" dedi.

Isparta’da 18 yıldır kadın hakları, sosyal yardımlaşma ve eğitim alanında aralıksız faaliyet gösteren Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi, yönetim kadrosunu belirlemek üzere sandığa gitti. Birliğin Tuhafiyeciler Sitesi’ndeki merkezinde gerçekleştirilen genel kurula üyeler yoğun ilgi gösterdi.

TEK LİSTE İLE GÜVEN TAZELEDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, faaliyet raporları ve mali tablolar üyelerin onayına sunularak ibra edildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde, başarılı çalışmalarıyla tanınan mevcut Başkan Semiramis Zehra Karataş, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

"51 ÖĞRENCİYE AYLIK 70 BİN TL BURS"

Teşekkür konuşmasında birliğin sosyal sorumluluk projelerine dikkat çeken Başkan Karataş, Isparta’da eğitim gören gençlere yönelik ciddi bir seferberlik yürüttüklerini belirtti.

Karataş, "Dernek olarak en büyük gücümüz dayanışmamız. Bu yıl itibarıyla 51 öğrencimizin elinden tutuyor, onlara her ay toplamda 69.750 TL burs desteği sağlıyoruz. Sadece bursla kalmıyor, iki yıldır Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki evlatlarımız için ‘Askıda Yemek’ kampanyasına da omuz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

DEPREMDEN SAĞLIĞA HER ALANDA SAHADALAR

Görev süreleri boyunca yaptıkları çalışmaları özetleyen Karataş, 6 Şubat depremlerinde AFAD aracılığıyla bölgeye yardım ulaştırdıklarını ve depremzede şubelere nakdi destek verdiklerini hatırlattı.

Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde el sanatları kurslarının sürdüğünü belirten Karataş, "DMD hastası Görkem Efe için düzenlediğimiz etkinlikten, kanser tarama seminerlerine kadar her alanda kadının ve toplumun yanındayız" dedi. Karataş ayrıca, desteklerinden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini iletti.

İŞTE TKB ISPARTA’NIN YENİ A TAKIMI

Yapılan seçimler sonucunda Semiramis Zehra Karataş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

  • Yönetim Kurulu: Bahar Sakarya, Cennet Sayılan, Zühal Sema Bardak, Meral Ulusoy, Meral Çelikyay, Ayşe Özcan.

  • Denetim Kurulu: Dilek Acar, Seher Ünal, Filiz Toközlü.

  • Disiplin Kurulu: Güler Akşen, Meral Işık, Nurcan Karakaya.

