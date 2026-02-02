Davraz’da Yarıyıl Bereketi: Akdeniz’in İncisi Tatilcilerin Gözdesi Oldu

Türkiye’nin kış turizminde parlayan yıldızı Davraz Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte en yoğun günlerini yaşıyor. Eşsiz Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kaymanın keyfini çıkaran öğrenciler ve tatilciler, pistleri doldurdu.

Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde kış sporu tutkunlarının ve ailelerin akınına uğradı. Hem profesyonel kayakçılara hem de amatörlere hitap eden pistleri, modern telesiyej sistemi ve büyüleyici doğasıyla dikkat çeken merkez, tatilcilerden tam not aldı.

BEYAZIN MAVİYLE BULUŞTUĞU ZİRVE

Videoda da görüldüğü üzere, ziyaretçiler sadece kayak yapmanın değil, zirveden bakıldığında ayaklarının altına serilen muhteşem Eğirdir Gölü manzarasının da tadını çıkarıyor. Beyaz örtüyle kaplı Torosların zirvesinde, masmavi göl manzarasına karşı kayak yapma ayrıcalığı, Davraz’ı diğer merkezlerden ayıran en önemli özellik olarak öne çıkıyor.

KARNE HEDİYESİ DAVRAZ TATİLİ

Karnelerini alan öğrencilerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği merkezde renkli görüntüler oluştu. Kızakla kayan miniklerin neşesi kameralara yansırken, snowboard ve kayak tutkunları uzunluğu kilometreleri bulan pistlerde hünerlerini sergiledi.

Tesis yetkilileri, yarıyıl tatili boyunca doluluk oranlarının zirveye ulaştığını, çevre iller başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından misafir ağırladıklarını belirtti. Günübirlikçiler için de cazip bir rota olan Davraz’da, sucuk ekmek keyfi ve teleferik gezisi tatilin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

KIŞ TURİZMİNİN YENİ MARKASI

Ulaşım kolaylığı ve her seviyeye uygun pist seçenekleriyle Davraz Kayak Merkezi, bu sömestrda da "Kışın gidilecek en iyi rotalar" listesindeki yerini sağlamlaştırdı.