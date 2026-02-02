Isparta Sanayisinde Yeni Dönem: Atabey 4. Etap OSB İçin Ön Tahsis Başladı
Isparta’nın üretim ve ihracat kapasitesine güç katacak olan Atabey 4. Etap Organize Sanayi Bölgesi (Deri Karma OSB) projesinde somut adımlar atılıyor. Sadece 6 ay gibi rekor bir sürede onaylanarak hayata geçirilen dev projede, 160 sanayi parseli yatırımcılarını bekliyor.
"Bir Gelecek İnşa Ediliyor" vizyonuyla yola çıkılan Atabey 4. Etap OSB’nin ön tahsis duyurusu, Isparta Valiliği’nde düzenlenen geniş katılımlı bir toplantıyla kamuoyuna açıklandı. Şehrin sanayi geleceğinin masaya yatırıldığı toplantıya; Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, OSB Başkanı Mustafa Afif Marulcu, ITSO Başkanı Metin Çelik, iş insanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
6 AYDA REKOR ONAY
Toplantıda projenin en dikkat çeken özelliği, bürokratik süreçlerin hızı oldu. Atabey 4. Etap OSB, 6 ay gibi kısa bir sürede onaylanarak tüzel kişilik kazanmasıyla, Türkiye’de "ilk olma" özelliği taşıyan nadir projeler arasına girdi. Bu hız, Isparta’nın yatırım iştahının ve bürokratik kararlılığının bir göstergesi olarak yorumlandı.
1.5 MİLYON METREKARELİK DEV YATIRIM ALANI
Deri Karma OSB statüsünde hayata geçirilen proje, toplamda 1.5 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. Farklı ölçeklerdeki yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına bölgede 160 adet parsel hazırlandı. Planlamada, büyük sanayi kuruluşlarının yanı sıra KOBİ ölçeğindeki işletmeler için de küçük metrekareli alanlara yer verildi.
ARSA BİRİM FİYATI BELLİ OLDU
Yatırımcıların merakla beklediği arsa birim fiyatları da toplantıda açıklandı. Bölgedeki sanayi parselleri için metrekare birim fiyatı 1.700 TL olarak belirlendi.
Toplantıda söz alan protokol üyeleri, Atabey 4. Etap OSB’nin sadece bir sanayi bölgesi değil, Isparta’nın istihdamına ve ihracatına doğrudan katkı sağlayacak bir "gelecek projesi" olduğunun altını çizdi. Ön tahsis sürecinin başlamasıyla birlikte bölgeye yoğun bir yatırımcı talebi olması bekleniyor.