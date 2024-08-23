Isparta, TEKNOFEST Drone Şampiyonasına Ev Sahipliği Yapıyor

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2019 yılından bu yana TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası, bu yıl 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Isparta'da gerçekleştirilecek. Etkinliğin ilk etabı, Atatürk Stadyumu'nda 24 Ağustos'ta başlayacak ve ülkenin dört bir yanından gelen FPV (First-Person View) drone operatörleri bu heyecana ortak olacak.

Isparta Valisi Aydın Baruş’un başkanlığında düzenlenen toplantıda, bu büyük organizasyonun detayları paylaşıldı. Vali Baruş, tüm Ispartalıları bu nefes kesen yarışları izlemeye davet ederken, yarışmanın teknik detaylarına da değindi. Yarışmada FPV drone gözlükleriyle, pilotların gözünden yarışlar izlenebilecek. İHA'lar 180-250 mm arasında olmalı ve belirli frekanslarda çalışacak şekilde ayarlanacak. Teknik ve güvenlik kuralları, pilotlar tarafından sıkı bir şekilde takip edilecek.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası, STM Savunma’nın desteğiyle düzenlenirken, Türkiye Hava Sporları Federasyonu'na kayıtlı sporculardan 256 başvuru alındı. Bu başvurular arasından 128’i geçerli sayıldı ve son 32'ye kalan pilotlar, Türkiye’nin en hızlı drone pilotu unvanı için kıyasıya mücadele edecekler.

Atatürk Stadyumu'ndaki yarışlar dörtlü elemelerle gerçekleştirilecek ve her etapta ilk üç dereceye ödüller verilecek. Isparta'da düzenlenen 1. etabın ödül töreni ise 25 Ağustos 2024 saat 17.00'de yapılacak. Şampiyonanın kazananı, TEKNOFEST World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak. Tüm halkımızı bu eşsiz yarışmayı izlemek için stadyuma bekliyoruz.







