Isparta'da Sektörler Sorunlarını ITSO ile Masaya Yatırdı

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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, sektörlerin sorunlarını ve taleplerini görüşmek amacıyla Modapark Düğün Salonu'nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Başkan Çelik’in yanı sıra Başkan Yardımcıları Hüseyin Dede ve Şakir Uygun da katıldı. Üyeler, sektörel sorunları ve çözüm önerilerini dile getirirken, Başkan Çelik bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının öne çıkan konularından biri enflasyon muhasebesi oldu. Başkan Çelik, enflasyon muhasebesinin birçok şirket için sorun oluşturduğunu belirterek, bu konuyu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne taşıdıklarını ifade etti. Muhasebecilerin uygulamanın uygulanabilirliği konusunda itirazları olduğunu ve bu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Ürün Güvenliği ve Denetimi Isparta Servisi’nin yakında faaliyete geçeceğini açıklayan Başkan Çelik, bu yeni hizmetin firmaların iş süreçlerini hızlandıracağına inandığını belirtti. Çelik, Isparta’da düzenlenecek II. Turizm ve Gastronomi Fuarı hakkında da bilgi vererek, bölgenin turistik ve gastronomik değerlerini tanıtma hedefinde olduklarını söyledi.

Toplantıda ayrıca Gül 2 Küçük Sanayi Sitesi’nin hızlı bir şekilde yapılmasının önemi vurgulandı ve yeni bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Deri OSB’de III. Etap çalışmalarına da başlandığını belirten Çelik, ITSO’nun üyelerin ve iş dünyasının çıkarları doğrultusunda kararlı bir şekilde çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Katılımcılar, sektörel sorunlarını dile getirirken, ITSO yönetimi ile birlikte çözüm yolları üzerinde istişarelerde bulundular.









