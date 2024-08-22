''Balkonlara Çıkamıyoruz, Kapı-Pencere Kapalı!”

Bugün saat 10:00'da yayılan kötü kokular büyük tepkiye neden oıldu.

Mahalle sakinleri, kokunun dayanılmaz boyutlara ulaştığını ve bu yüzden balkonlara bile çıkamadıklarını dile getiriyor. Havaların sıcak olması nedeniyle serinlemek için kapı ve pencereleri açmak isteyen vatandaşlar, kötü koku nedeniyle evlerinde hapsolduklarını belirtiyorlar. Durumdan duydukları rahatsızlığı sosyal medyada da dile getiren mahalle halkı, Isparta Belediyesi'nden acil çözüm talep ediyor.

Belediye Vaatleri Havada mı Kaldı?

Isparta Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda kötü koku sorununu çözmek için verdiği sözler, bugünkü durum göz önüne alındığında adeta havada kaldı. "Kötü koku sorununu tamamen ortadan kaldırdık" şeklindeki açıklamalarını hatırlatan mahalle sakinleri, mevcut durumun bu sözlerle çeliştiğini vurguluyor. Vatandaşlar, belediyenin etkin bir çözüm sunmamasını eleştirirken, yaşanan sorunun ciddiyetinin yeterince kavranmadığını düşünüyor.

Yetkililerden Acil Çözüm Bekleniyor

Sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulmasını isteyen mahalle halkı, belediyeden etkin ve kalıcı adımlar bekliyor. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu durumun, daha fazla geçiştirilmeden çözüme ulaştırılması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Kötü koku sorunu bitmişti hani? Yetkililer bir an önce harekete geçmeli ve bu problemi kalıcı olarak çözmelidir," ifadeleriyle tepkilerini dile getiriyor.

Isparta’da Halıkent, Vatan ve Çevre mahallelerinde yaşanan bu kötü koku sorunu, şehrin genelinde bir belediyecilik krizi olarak algılanmaya başladı. Vatandaşlar, sorunun kökten çözülmediği her geçen gün, belediyeye olan güvenlerini biraz daha yitiriyor.