Borsamız tarafından düzenlenen 16.Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarının 16’ıncısı çok sayıda vatandaşımızın ve bürokratın katılımıyla görkemli bir törenle açıldı.

Tam 16 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyerek yolumuza devam ettiğimiz fuarımız, ilimizin yanı sıra, çevre il ve ilçelerden gelen sivil toplum örgütleri, daire müdürleri ve vatandaşların da katılımıyla yoğun ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Dün saat 14:00’ da Gökkubbe Dr.Devlet Bahçeli Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılan açılış törenine, Isparta Valimiz Sayın Ömer SEYMENOĞLU, Isparta Belediye Başkan Vekili Sayın Uğur BÜYÜKÇULCU,Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim DİLER, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Antalya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut ÇETİN, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUTAR, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman ŞAHLAN, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın MEÇİKOĞLU, Burdur Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hikmet ÇANGIR, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın KURUCU, KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun YILDIRIM, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can SELÇUK, İl Emniyet Müdürü, İl jandarma Komutanı, İlçe Belediye Başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanımızın açılış konuşmasının ardından sırasıyla, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUTAR, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Antalya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut ÇETİN, Isparta Belediye Başkan Vekili Uğur BÜYÜKÇULCU ve Isparta Valimiz Ömer SEYMENOĞLU konuşmalarını yaptılar.

Törenimizin açılış konuşmasını yapan Başkanımız Ahmet Adar, konuşmasında şunları kaydetti:

“Sayın Isparta Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın Tarım İl Müdürüm, Sayın TOBB Yönetim Kurulu Üyemiz, Sayın Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarım, Ziraat Odası Başkanım, Çevre İl ve İlçelerden Gelen Değerli Oda/Borsa Başkanlarım, Daire Müdürlerim, Kıymetli katılımcılar ve Basın Mensupları,

Isparta Ticaret Borsası olarak Isparta’nın ilk ve tek sektörel organizasyonu olan Göller Bölgesi Yayla şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın pandemi sebebiyle verdiğimiz 1 yıllık aradan sonra 16’ncısını açmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tam 16 yıldır büyüyerek yolumuza devam eden fuarımız, istikrarıyla birçok ili geride bırakarak ülkemizin sayılı fuarları arasına girmiştir.

Isparta Ticaret Borsası olarak Tarımla Sanayileşen Isparta hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Isparta tarımına ve ürünlerine katma değer sağlamak için büyük gayret sarfediyoruz. Başta yazılı ve görsel basın olmak üzere, sosyal medya ,televizyon gibi her türlü mecrada ilimiz ürünlerinin tanıtımını sağlıyoruz.

Isparta’nın tarımsal üretimde geldiği seviyeye markalaşma ve katma değerli üretimde de gelmesi için özel çaba sarfediyoruz. Bu alandaki girişimlere destek oluyoruz. Borsa olarak dünyada 200 milyar dolarlık hacme ulaşan coğrafi işaretli ürün pazarından pay almak için çalışmalarımıza hız verdik. İlimizin sembolü; gülden elde edilen en büyük katma değer olan gülyağına Türk Patent ve Marka Kurumundan ‘’Isparta Gülyağı’’ adı ile coğrafi işaret tescili aldık.

Hemen ardında da söz verdiğimiz üzere ‘Isparta Gül Suyu’ coğrafi işaret tescilini de geçtiğimiz günlerde alarak ilimize kazandırdık. Bu çalışmalar ürünlerimizin kalitesinin tescil edilmesi ve marka değerinin zarar görmesine engel olunması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda üreticilere ‘Isparta Gülyağı’ ve ‘Isparta Gül Suyu’ coğrafi işaretlerini kullanarak değerlerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Yine ilimiz ekonomisine en büyük katma değeri sağlayan ‘Isparta Elması’ için yaptığımız tescil başvurusunun da yılsonuna kadar onaylanmasını bekliyoruz. Böylelikle ilimizin en önemli üç ürünün kalitesini ve marka değerini Isparta Ticaret Borsası olarak koruma altına almış olacağız. Ayrıca aldığımız coğrafi işaretleri Avrupa Birliği taşımak için Türk Patent ve Marka Kurumu ile çalışıyoruz.

Bu çalışmaları tüm üreticiler, tüccarlar, kurum ve kuruluşlar olarak sahiplenelim ve destekleyelim ki bu değerlerimizi kaybetmeyelim.

İlimizde birçok kalemde ciddi bir üretim kapasitesi oluşmuştur. Ürünlerimizin katma değerini artırmak ve üretici ile tüccarımızı korumak için ticaretin kayıt altına alınması çok önemlidir. Bu kapsamda Borsa olarak Yaptığımız çalışmaların karşılığını tescil verilerinden görebiliyoruz. Göreve geldiğimiz 2009 yılında 285 milyon TL olan yıllık işlem hacmimiz, bugün 8 kat artarak 2.3 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bu durum üyelerimizi ve üreticimizi koruyarak mağduriyetlerin önüne geçmektedir. Ayrıca üretilen katma değer de ilimiz ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Ürünlerimize katma değer ve pazar kazandırmak için yürüttüğümüz diğer proje ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde kurulan ‘TÜRİB’ yani Türkiye Ürün İhtisas Borsası. 53 Ticaret Borsasının birlikteliği ile kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın ortaklarından biri de Isparta Ticaret Borsası’dır. Üreticimiz ve tüccarımız telefonlarından ve bilgisayarlarından ürünlerini online olarak değerinde alıp satabilme imkanına kavuşmuştur.

Depolama ve nakliye maliyetleri en aza inmektedir. İsterse üreticilerimiz ürünlerini en yakın anlaşmalı Lisanslı Depoya teslim ederek karşılığında alacakları Elektronik Ürün Senedini banka yatırım hesaplarında saklayarak istedikleri zaman satışa sunmakta veya teminat olarak kullanarak bankalardan kredi kullanabilmektedir. Isparta Ticaret Borsası ilimizde tek yetkili acente sıfatıyla bu faaliyetlere aracılık etmekte; bu alanda faaliyet gösteren üyelerimize ve üreticilerimize destek olmaktadır.

Son dönemde yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlarla yapılan tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ihracatımıza olumlu olarak yansımıştır. İhracat artışı ekonomik büyümemiz için en önemli konumuzdur. Bu amaçla üyelerimizin yurtiçinde ve yurtdışında ikili görüşmelerle dünyaya açılmasına destek olmaya devam ediyoruz. Pandemi süreci bu alandaki faaliyetlerin yavaşlamasına neden oldu ancak bu çalışmaları da elektronik mecralara aktararak devam ettirdik.

Özellikle Dış Ticaret İstihbaratı alanında çalışmalara yoğunlaşarak verdiğimiz eğitimlerle üyelerimizin pazarlama faaliyetlerini elektronik olarak yapmalarının yolunu açtık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin de bu konuda hayata geçirdiği projenin de paydaşlarından biri olduk. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımıza hız vererek pandeminin verdiği zararı telafi edeceğiz. Ayrıca online pazarlama çalışmalarıyla üyelerimizin seyahat masraflarından ve zamandan tasarruf etmesini sağlayacağız.

Yine pandemi ile birlikte uluslararası ticarette lojistik krizi doğdu. Hem konteyner teminindeki zorluk hem de navlun bedellerindeki aşırı yükselme ihracatçılarımızın faaliyetlerine olumsuz etki etmiştir. Bu nedenle ilk defa 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Şurasında dile getirdiğimiz ve sonrasında her türlü ortamda ve kurum nezdinde tekrar tekrar vurgulayarak girişimlerde bulunduğumuz havayolu kargo hizmetinin Isparta Süleyman Demirel Havalimanında başlatılması konusunu tekrar paylaşmak istiyorum.

Eğer ilimizi ve ülkemizi yurtdışı pazarlara daha fazla açmak ve daha fazla ihracat yapmak istiyorsak bu imkanı ilimize kazandırmamız gerekiyor. Havalimanımızda kargo hizmetinin başlaması hem ihracatımızı artıracak hem de ilimizin bu konuda merkez haline gelmesini sağlayacaktır.

Pandemi süreci boyunca üyelerimizin yeniliklerden ve gelişmelerden geri kalmaması için online program ve eğitimlerle destek olduk. Özellikle pandemi ile birlikte hızla büyüyen e-ticaret alanına yönlendirmeye çalıştık. Bundan sonrada bu konuya daha fazla önem vererek yolumuza devam edeceğiz.

2002 yılında bir panel olarak başlayan Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı bugün 16 yaşında! Fuarımız Isparta tarımının vitrin organizasyonudur. Her geçen yıl daha da büyüyerek yoluna devam etmektedir.

Bugün, Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı Isparta’ya kazandırdığı 35 bin m2’lik modern bir fuar merkezi ile, hem alan olarak; hem de içerik olarak büyümüştür.

Fuarımıza verdiğimiz önem ve profesyonel bakış açısı 16 yıllık istikrarın temelini oluşturmaktadır. İnşallah bundan sonra da bu vizyonla 2022 yılında fuarımıza uluslararası nitelik kazandırmayı hedefliyoruz. İlimizin ihracatta hedef pazarı olan ülkelerden alıcıları ilimize davet ederek alım heyeti programları organize etmeyi planlıyoruz. Böylece hem Isparta’yı tanıtacağız hem de alıcılarla ihracatçılarımızı bir araya getireceğiz. Bu konuda ilimizdeki tüm paydaşlarla beraber hareket etmeyi önemsiyoruz.

Ekonomimize katkı sağlayacak her girişimde rol alarak destek olacağız.

Borsa olarak ilimiz tarımsal ticaretini geliştirmek için kurumumuzu yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Verdiği hizmetin kalitesi hem TSE hem de TOBB tarafından belgelenen Isparta Ticaret Borsası ülkemizdeki 113 Borsa arasında en üst sıralara konumlanmıştır. Bizim üyemiz dünyanın herhangi bir yerindeki bir Borsa üyesinden daha iyi hizmeti almayı hakediyor.

Hedeflerimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda bize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Fuarımızın bu uzun yolculuğunda gerçekleştirdiği başarılı organizasyon dolayısıyla Detay Fuarcılık firmasına; fuara ve katılımcılara sağladıkları destek sebebiyle KOSGEB İl Müdürlüğüne ayrıca teşekkür ederim.

16. Fuarımızın açılış töreninde yanımızda olan Sayın Valimize, Belediye Başkan Vekilimize, Oda ve Borsa Başkanlarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür eder, saygılar sunarım.”dedi.



