Isparta Otolar Çalındı: Emniyetten Operasyon!

Isparta Gülpetek Sanayi Sitesi'nde Çalınan Araçlar Bulundu, Şüpheliler Tutuklandı

Isparta Gülpetek Sanayi Sitesi içerisinde, tamir için getirilen ve kontak anahtarları üzerinde bırakılan iki adet otomobil, 27 Mayıs 2024 günü gece saatlerinde çalınmış, araçlardan birisi sağlam, diğeri kaza yapmış ve hasarlı şekilde bulunmuştur.

Araç sahiplerinin, araç kontak anahtarlarını araçların üzerinde bırakarak tedbirsiz davranmaları, hırsızların işlerini kolaylaştırmış ve mağduriyet yaşamalarına neden olmuştur. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmalar sonucunda, olayları gerçekleştirdiği tespit edilen A.E.A. ve F.A. isimli şahıslar, olayları gerçekleştirdikten sonraki 24 saatlik süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır.

28 Mayıs 2024 günü Adli Mercilere sevk edilen A.E.A. ve F.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Isparta Emniyet Müdürlüğü