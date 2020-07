Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde Amenajman Planları Ön Protokol Toplantıları Tamamlandı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde 2020-2040 yıllarını kapsayan amenajman planlarının yenilenmesiyle ilgili ön protokol toplantıları 7 İşletme Müdürlüğünde yapıldı.Protokol toplantıları, Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcımız Nuri Maraş Başkanlığında, Orman Genel Müdürlüğümüzden görevlendirilen Amenajman Koordinatörü Mahmut Aydın, 7 İşletme Müdürlüğünde; her İşletme için görevli Amenajman Rehberlik ve Denetim Başmühendisleri, her İşletmede Amenajman Planlarının yapım İhalesini almış olan Yüklenici firma Baş Mühendis ve Mühendisleri, Bölge Müdürlüğümüz Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü, Silvikültür ve Ağaçlandırma Şube Müdürü, Bölge Müdürlüğümüze bağlı her İşletmeye mensup Orman İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri katıldı.Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Burdur, Bucak, Gölhisar ve Dinar İşletme Müdürlüklerimizde ayrı ayrı yapılan ön protokol toplantılarında Amenajman Planlarının yapım aşamasında birimler arası koordinasyonun sağlanması ve çalışma prensipleriyle ilgili hususular karara bağlanarak heyet üyeleri tarafından imzalandı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılan ön protokol toplantısına iştirak ederek; 2020 yılında Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 49 Şeflikte 7.688.160 Dekarlık alandaki ormanların Amenajman Planlarının yenileneceğini, Planlama çalışmalarında ön protokol toplantılarında belirlenen prensiplerin çalışmalarımızda gelecek 20 yıla yön verecek olan amenajman planlarının yapımına dayanak oluşturacak ana prensiplerin karara bağlandığını belirterek; görevli tüm ekibin çalışmaları ön protokol prensipleri çerçevesinde titizlikle yürütmeleri gerektiğini ifade etti ve çalışmalarında başarılar diledi.ISPARTA OBM