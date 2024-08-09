Isparta Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni

İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonla önemli bir başarıya imza atılmıştır.

N.Ç. isimli şahıs, Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 19 YIL 2 AY hapis cezası ile aranmaktaydı. Yapılan operasyon sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla ekiplerimizin çalışmaları kesintisiz olarak devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.