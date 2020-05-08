SDÜ REKTÖRÜ ÇARIKÇI'DAN ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ DUYURU

Isparta SDÜ Rektörü H. İlker Çarıkçı öğrencilere önemli bir kararı duyurdu.

''Kıymetli öğrencilerimiz,Üniversite Senatomuz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının uzaktan eğitim ile tamamlanmasına karar vermiştir.''Kıymetli öğrencilerimizSenatomuz 2019-2020 Eğitim öğretimin yılının daha önce sizlere duyurduğumuz şekilde uzaktan öğretimle tamamlanmasına karar vermiştir. Dolayısıyla ilan edilen ders ve sınav takvimlerinde herhangi bir değişiklik yoktur.Yaz döneminde yapılması planlanan uygulamalı dersler ve stajlarla alakalı duyuruları ilgili birimlerin web sayfalarından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.Evlerinizde eğitiminize devam ederek bu dönemi en sağlıklı bir şekilde tamamlamanızı diliyor: ara sınavlarınızda başarılı olmanızı temenni ediyorum. Sağlıcakla kalın.Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI