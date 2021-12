Başkan Başdeğirmen AA’nın Yılın Fotoğrafları Oylamasına KatıldıIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Başkan Başdeğirmen, 3 kategoride beğendiği fotoğrafları seçti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği yılın fotoğrafları oylamasına katıldı. Başkan Başdeğirmen, ‘yaşam’, ‘spor’ ve ‘haber’ kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.Haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'nın "Çöplükteki yaşam", Johannes P. Christo'nun "Hayvanların can dostu", İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", Bestami Bodruk'un "Ailenin minik üyesi" fotoğraflarını oylayan Belediye Başkanı Başdeğirmen, spor kategorisinde ise, Ali Atmaca'nın, "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını seçti.Belediye Başkan Şükrü Başdeğirmen, fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, oylama yaparken seçimlerde zorlandığını söyledi. Başkan Başdeğirmen, Yaşam, haber ve spor kategorilerinde çok ilginç fotoğraflar var. Çok güzel fotoğraflar çekilmiş, gerçekten fotoğraf sanatı bambaşka bir şey. Özel ayrıcalıklı o ana noktayı bulabilmek çok önemli. 'Nasıl çekildi bu acaba?' dediğim çok fotoğraf var içerisinde. Gerçekten seçerken zorlandım" şeklinde konuştu.Fotoğraflar arasında insanlarla alakalı karelerin duygulandırdığını belirten Başkan Başdeğirmen, Türkiye’nin spor alanındaki başarılarının yer aldığı fotoğrafların önemli olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “Başarılarımızı gösteren fotoğraflar bambaşka güzel. Engellilerimizin yapmış olduğu o mücadeleler gerçekten insanı duygulandırıyor. Yaşamla alakalı kategoride insan odaklı çalışmalar çok ilginç. 75 yaşındaki bir teyzemizin çocukların arasına girerek ‘bende oyuncak istiyorum’ diyerek’ minik bir oyuncağı aldıktan sonra onu sevinçle kucaklaması beni duygulandırdı. İsrail’in baskısı ve zulmü içerisinde 12-13 yaşındaki bir çocuğu askerin koltuğunun altına alması beni hem üzdü, hem de fotoğraf alanında iyi bir fotoğraf olduğunu düşünerek onu da oyladım. Engelli bir sporcumuzun mutluluğunu görünce engel tanımadığını, engelli de olsa hayata bağlı olduğunu, o mutluluğu yaşamasının ne kadar güzel bir şey olduğunu düşündüm ve o fotoğrafı da oyladım. Hayvanlarla ilgili çok güzel bir fotoğraf vardı. Hayvanları seven her şeyi sever. Yavru bir kirpiye kaşıkla süt verilmesi insanları duygulandırıyor. O duyguyla oylamayı yaptım. Fotoğrafları çeken arkadaşları tebrik ediyorum. Anadolu Ajansının bu çalışması çok güzel. Yeni yılda da sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşamla yeniden oylama yapmayı yüce Rabbim bize nasip etsin” ifadelerini kullandı.