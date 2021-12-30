ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

YENİ YIL MESAJI

Bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bırakıp, 2022 senesine girmeye hazırlandığımız bugün, tüm hemşehrilerimin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum.

Yeni miladi yılın ilimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, sağlık, huzur, mutluluk getirmesini yüce Rabbim’den niyaz ediyorum.

Sevgili hemşehrilerim;

Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana ortaya koyduğumuz hedefler ve projelerle şehrimize en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olduk.

Hizmetlerimizi insan odaklı, sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirme çabasına girdik, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Isparta oluşturmak amacıyla projeler hazırladık.

Isparta’da belirlediğimiz hedeflere, vermiş olduğumuz vaatlerin yerine getirilmesine, Geleceğin Şehri Isparta’yı inşa etmeye emin adımlarla ilerliyoruz.

33 aylık hizmet sürecimiz içerisinde altyapı, ulaşım, turizm, eğitim, sağlık, gençlik ve spor, çevre, enerji, kültür sanat, tarih ve sosyal belediyecilik anlamında birçok projeye imza attık, Isparta’mızda yaşayan her bir vatandaşımızın yüzünün gülmesi çabasına girerek şehrimize marka değer kazandıracak projelerimizi bir bir hayata geçirdik.

Nasıl ki, 2019-2021 döneminde şehrimizin gelişmesi yönündeki hazırladığımız ve uygulamaya koyduğumuz projeler bir bir hayat bulduysa, 2022 yılı da vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğuna katkı sağlayacak, önemli yatırımlarımızın temellerinin atılacağı, devam eden projelerimizin de tamamlanacağı bir yıl olacak.

Yüce Rabbim’den dileğim, geride bıraktığımız son iki yılda tüm dünyayı etkisi altına alan, son yüz yılın en büyük salgını Koronavirüsün 2022 ile birlikte son bulması daha sağlıklı güzel günlerin gelmesidir.

Bu vesile ile Isparta’mıza hizmet noktasında büyük bir özveri ve gayret içerisinde çalışmalarını sürdüren başta mesai arkadaşlarım olmak üzere, hizmetlerin en iyisine layık olan siz hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2022’nin ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış, mutluluk ve refahın hakim olduğu bir yıl olmasını diliyorum.