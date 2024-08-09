Instagram ve Roblox Yasakları: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram ve Roblox'un yasaklanmasıyla ilgili güncel durumu ve sosyal medya platformlarıyla ilgili yaklaşımlarını açıkladı.



Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sosyal medya platformlarına yönelik yaklaşımının demokratik olduğunu vurguladı. Ancak, sosyal medya platformlarının Türkiye'deki demokratik yaklaşımlara aynı şekilde yanıt vermediğini belirtti. Platformların, kullanıcıların hesaplarını ve paylaşımlarını sansürleyebilmesi konusundaki endişeleri dile getirdi.

Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Uraloğlu, platformlara ülkenin hassasiyetlerine uygun hareket etmeleri gerektiğini ilettiklerini ve bir an önce çözüm bulunmasını istediklerini belirtti.



Yeni Sosyal Medya Yasaklarıyla İlgili aktif bir çalışma olmadığını açıkladı. Mevcut yasakların gerekliliklerini yerine getirdiklerini ve durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

Adana’daki Sulh Ceza Mahkemesi’nin çocuk oyun platformlarıyla ilgili aldığı kararlara atıfta bulunarak, bu tür kararların gerekçelerini ve çocukların güvenliğini önemsediklerini belirtti.

Genel olarak sosyal medya platformlarının özgürlükçü bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bu konudaki adımlarını sürdürdüğünü ifade etti.