ISPARTA 32 SPOR YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına Isparta Atatürk Stadı'nda başladı. Sezonun ilk antrenmanı, Teknik Direktör Fuat Buruk nezaretinde gerçekleştirildi. Buruk, antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı ve ardından kondisyon çalışmaları başladı.

İlk antrenmana 28 futbolcu katıldı. Teknik Direktör Buruk, disipliniyle dikkat çekerken, antrenman sırasında yeşil zemine basan yönetici ve gazetecileri uyararak, “Bir daha olmasın” dedi. Antrenmanı Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir ve diğer yöneticiler de izledi.

Isparta 32 Spor, yeni sezona güçlü ve disiplinli bir başlangıç yaparak taraftarlarına umut verdi.