ISPARTA'DA GENÇLERE İSTİHDAM MÜJDESİ

GENÇLERE İSTİHDAM MÜJDESİ: MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA YENİ DESTEK MEKANİZMALARI

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından imzalanan protokol kapsamında, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak mesleki eğitim alan gençlerin mezun oldukları alanda istihdam edilmesini sağlama yönelik çalışmalar hız kazandı.

İşbaşı Eğitim Programlarına Katılım Artırılıyor

Bu kapsamda, meslek lisesi mezunu gençlerin İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılımını artırmak amacıyla yeni destek mekanizmaları uygulamaya konuldu. Yönetim Kurulunun 13 Haziran 2024 tarihli kararı ile meslek lisesi mezunu gençlerin mezun oldukları alanda düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılması durumunda, katılımcıların günlük cep harçlıkları yüzde 30 artırımlı olarak ödenecektir.

Öncelikli Yedi Meslek Alanı

İlk etapta belirlenen yedi meslek alanı şunlardır:

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Makine ve Tasarım Teknolojisi Metal Teknolojisi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Motorlu Araçlar Teknolojisi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Gemi Yapımı

Bu yedi meslek alanı ile ilgili olarak toplamda 537 meslek tespit edilmiştir. Önümüzdeki dönemde diğer meslek alanlarına ilişkin çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

Kamuoyuna Önemle Duyurulur

Bu önemli gelişmeler ışığında, meslek lisesi mezunu gençlerin iş hayatına daha donanımlı ve avantajlı bir şekilde adım atabilmeleri için İŞKUR’un sunduğu bu destek mekanizmalarından faydalanmaları büyük önem taşımaktadır. Tüm gençlerimizi bu fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz.

ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ



