e-Devlet'e İki Yeni Hizmet Daha Eklendi

Vatandaşın işini kolaylaştıran e-Devlet hizmetlerine iki yeni özellik daha eklendi. PTT AŞ, HGS kullanıcılarının plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilmesine olanak tanıdı. Bu yeni hizmetler, vatandaşlara hem zaman tasarrufu sağlıyor hem de kurumların iş yükünü hafifletiyor.

Otomobil Sahipleri İçin Yeni Hizmetler

e-Devlet'te otomobil sahiplerini ilgilendiren iki yeni özellik kullanıma sunuldu. Temmuz ayı itibarıyla HGS kullanıcıları, gerçek veya tüzel kişi ile plaka güncelleme ve plaka sıfırlama başvurularını artık şubelere gitmeden, e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Şubeye Gitmeden İşlem İmkanı

Bu yeni hizmet sayesinde HGS kullanıcıları, işlemlerini PTT şubelerine gitmeden kolayca yapabilecekler. PTT AŞ'nin e-Devlet Kapısı üzerinden sağladığı hizmetlere, on bir haneli T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak ulaşılabiliyor. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar, PTT iş yerlerinden bu şifreyi temin edebiliyor.

Detaylı Bilgi PTT'nin Resmi Sitesinde

PTT AŞ'nin e-Devlet Kapısı üzerinden sağladığı hizmetler hakkında detaylı bilgiye, PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Bu yeni hizmetler, vatandaşların işlerini hızlandırırken, kamu kurumlarındaki iş yükünü de önemli ölçüde azaltacak.