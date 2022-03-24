Yıllık ortalama 10’dan az çalışanı olan ve net satış hasılatı ve mali bilançosu birlikte 5’er milyon TL’yi geçmeyen işletmeler Mikro İşletme,

Yıllık ortalama 50’den az çalışanı olan ve net satış hasılatı ve mali bilançosu birlikte 50’şer milyon TL’yi geçmeyen işletmeler Küçük İşletme,

Yıllık ortalama 250’den az çalışanı olan ve net satış hasılatı ve mali bilançosu birlikte 250’şer milyon TL’yi geçmeyen işletmeler Orta Büyüklükte İşletme olarak tanımlanacaktır.

18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede 17 Mart 2021 tarihli 5315 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile KOBİ Tanımı Yönetmeliğini değiştiren Yönetmelik yayımlanmıştır.Bu Yönetmelik kapsamında yapılan değişikliklerle KOBİ Tanımı kapsamındaki işletmeleri tanımlamakta kullanılan 3 Milyon TL, 25 Milyon TL ve 125 Milyon TL şeklindeki parasal sınırlar yükseltilmiş ve KOBİ Tanımına giren Mikro, Küçük ve Orta büyüklükteki işletmelerin tanımları değişmiştir.Bundan böyle KOBİ Tanımı kapsamına giren işletmeler şu şekilde sınıflanacaktır:KOSGEB başta olmak üzere Kamu kurumlarının destekleme işlemleri ve bazı bankacılık işlemleri bu tanımlara göre şekillenecektir.İş Dünyasına Saygıyla duyurulur.Yurdun YILDIRIMKOSGEB İl MüdürüRESMİ GAZETEYÖNETMELİKKarar Sayısı: 5315Ekli “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.17 Mart 2022Recep Tayyip ERDOĞANCUMHURBAŞKANI19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Bu Yönetmelik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yüzyirmibeş milyon” ibaresi “ikiyüzelli milyon” şeklinde değiştirilmiştir.Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç milyon” ibaresi “beş milyon” şeklinde, (b) bendinde yer alan “yirmibeş milyon” ibaresi “elli milyon” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “yüzyirmibeş milyon” ibaresi “ikiyüzelli milyon” şeklinde değiştirilmiştir.Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” ibaresi “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.