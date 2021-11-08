GASTO ANTEP'TEN ISPARTA32SPOR'A MORAL YEMEĞİ

Isparta'nın önde gelen restoranı Gastro Antep Mutfağı Isparta 32 Spor'a moral motivasyon amaçlı mekanında ağırladı. Açık havada gerçekleşen organizasyonda futbolculara, kendi hazırladıkları ızgara menüleri sunuldu.Uluslararası Gastronomi Eğitim Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Chef Metin Kurçak ve ekibinin hazırladığı lezeztler Isparta32spor takımı tarafından çok beğenildi.Aynı zamanda Gasto Antep ekibi, çarşamba günü Eskişehir deplasmanında oynanacak olan karşılaşma için Isparta32spor'a başarı dileklerinde bulundu.