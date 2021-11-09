Kaçak sigara ve makaron satış ve imalatıyla ilgili kaçak yollardan elde edilen veya illegal şekilde üretimi yapılarak piyasaya sürülmeye çalışılan ve bu şekilde vergi kaybına yol açanlar ile haksız kazanç elde edenlere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 03.11.2021 günü araçta ve iş yerinde yapılan aramada;-22 Kg Kaçak Tütün (1’er kg paketler halinde mükerrer, sahte, bandrolsüz),-44000 Dal Boş Makaron,-2800 Dal Dolu Makaron,-1 Adet Elektrikli Sigara Dolum Makinası ele geçirilmiştir.Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilgili şüpheli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçundan gerekli ADLİ/İDARİ işlem başlatılmıştır.Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlamak, halkımızı suç ve suçludan korumak amacıyla Isparta İl Emniyet Müdürlüğü olarak alanda, uygulama noktalarında, okul çevrelerinde zaman mefhumu gözetmeksizin çalışmaktayızDeğerli vatandaşlarımızınhattına venumaralıvetabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.