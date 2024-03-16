"Davraz Mahallesinde Halk Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı"

Isparta Belediyesi, Davraz Mahallesinde inşa ettiği Halk Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'ni törenle açtı. Törende konuşan Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, bu tür merkezlerin çocuklar için önemli olduğunu vurgulayarak eğitime katkılarını dile getirdi. Konuşmanın ardından kütüphane ve merkezin açılışı gerçekleştirildi. Ayrıca, Isparta'ya en kısa sürede 2 kütüphane daha kazandırılacağı duyuruldu.