"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram İkramiyesi Müjdesi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda önemli bir açıklama yaparak, emeklilere yönelik Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceğini duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

Gönül coğrafyamızın farklı köşelerindeki kardeşlerimiz, bu mübarek günlerde ağır imtihanlardan geçiyorlar. Rabbim, Gazze'deki mazlumlarla birlikte zulüm ve eziyet gören tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Türkiye olarak, asırlar boyunca yaptığımız gibi başı dara düşenlerin yardımına koşmaya devam edeceğiz.

Ben de iş hayatına İETT'de işçi olarak başlamış bir kardeşinizim. Çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın da öneminin farkındayız.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ:

Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında hesaplarına yatırmış olacağız.