‘EVDEYİM AMA TRAFİK KURALLARI AKLIMDA’

‘HER YIL DAHA İYİYE’

2-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik Haftası münasebetiyle bugün saat 11.30’da Eğirdir otogar önünde Eğirdir Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ve belediyemiz zabıta müdürlüğü personelleri araçları durdurarak sürücülere başta emniyet kemerlerini takmaları ve kurallara uymaları konularında uyarıldı. Sürücülere maske ve broşür dağıtıldı. Öte yandan Trafik Haftası münasebetiyle İlçenin giriş ve çıkışlarına pankart, reklam panolarına ise İçişleri Bakanlığımızın belirlediğisloganlarının bulunduğu görseller asıldı.Durdurulan bir minibüste bulunan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’te dağıtılan broşürden alarak trafik ekiplerine başarılar diledi. Bilindiği üzere Belediye Başkanımız Veli GÖK evinden Belediyeye gelmek için sıklıkla makam aracı yerine minibüsle gelmeyi tercih ediyor.Eğirdir Belediyesi