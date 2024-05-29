Eğitim İş Isparta Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı: Baki Tok Yeniden Başkan Seçildi

Eğitim İş Isparta Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi ve Baki Tok yeniden başkan seçildi. Tok, seçim sonuçlarını değerlendirirken, “Kaybedeni olmayan, kazananı gözbebeğimiz Eğitim İş’in olduğu bir seçimi daha geride bıraktık,” ifadelerini kullandı. Geçmiş dönemde görev alan tüm yol arkadaşlarına emekleri için teşekkür eden Tok, yeni dönemde de Eğitim İş’in haklarını savunmaya ve eğitim camiasının sorunlarına çözüm bulmaya devam edeceklerini vurguladı.

Eğitim İş Isparta Şubesi üyeleri, yeni dönemde de aynı kararlılık ve birliktelikle çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiler. Yeni yönetim kurulunda Baki Tok, İbrahim Türker, Ulaş Yamaç, Mithat Uysal, Melda Özfidan, Mehmet Kadıoğlu ve Özkan Karagöl yer alırken; denetleme kurulu Fikret Toros, Mahmut Erbil Kozanlı ve Aytaç Aydın’dan oluştu. Disiplin kurulu ise Timur Altıntaş, Zeynep Hülya Yıldız ve Mevlüt İpek’ten oluştu.

Yeni dönemde Eğitim İş Isparta Şubesi, eğitim camiasının haklarını korumak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Başkan Baki Tok, bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceklerini belirtti.