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Ehliyette Yeni Dönem: Yaş Sınırlaması Geldi!

Ehliyette Yeni Dönem: Yaş Sınırlaması Geldi!
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Ehliyette Yeni Dönem: Yaş Sınırlaması Geldi!

Ehliyet sahibi vatandaşları ilgilendiren önemli değişiklikler yapıldı. 21 Haziran 2024'ten itibaren, yeni yaş sınırları ve ehliyet yenileme süreleri uygulamaya girdi.

69 Yaş Sınırı

Yapılan değişiklikle 69 yaşını dolduran ve ticari taşıma yapan sürücüler trafiğe çıkamayacaklar. Bu kural, 31 Aralık 2024'e kadar geçici olarak 69 yaşına yükseltilmişti, fakat bu tarih itibarıyla sona erdi.

80 Yaş Üstü İçin Yenileme Süresi

80 yaş ve üzeri sürücüler için ehliyet yenileme süresi 2 yıla düşürüldü. 65 yaşını dolduran sürücüler için ise ehliyet yenileme süresi 3 yılda bir olarak kalıyor.

Geçtiğimiz günlerde de Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan bu yönetmelik, direksiyon eğitimi dersi sınavlarının il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılmasını öngörüyor.

Engelli Kursiyerler ve Yeni Düzenlemeler

Engelli kursiyerler, kendilerine ait veya temin edecekleri, standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araç ile eğitim alarak sınavlara girebilecekler. Ayrıca, kurs açma işlemlerinde resmi kurum ve kuruluşlardan alınması gereken belgelerin gecikmesi durumunda bir ay ek süre verilecek.

Kurslara kayıtlarda, yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunluluğu getirildi. Ayrıca, sahada yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla kayıt esnasında kursiyerin fotoğrafı çekilecek ve sisteme aktarılacak.

Sınav Süresi ve Diğer Düzenlemeler

Sınavlar 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak ve her kursiyer için 35 dakikalık uygulama sınav süresi 40 dakikaya çıkarılacak. Ayrıca, kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkan tanınacak.

Direksiyon eğitimi dersinin ilk 4 sınavı sonunda başarısız duruma düşenler, ikinci 4 sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilecek. Teorik sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerler, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet sistemi üzerinden alabilecekler.

Yönetmelik değişikliği kapsamında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyeleri ile direksiyon usta öğreticileri, yapılan değişikliklere intibaklarının sağlanması amacıyla en geç 2 yıl içerisinde hizmet içi tamamlama eğitimine alınacak.

Söz konusu değişikliklerin bazıları 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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