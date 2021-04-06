DİYANET-SEN İLÇE BAŞKANLIĞINDAN BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN

MÜFTÜLÜK VE CAMİLERE DESTEĞİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ.

Diyanet-Sen Eğirdir İçe Başkanı İbrahim Şenol beraberinde yönetim kurulu üyeleri Mevlüt DEMİREKİN ve Şaban Tahir ÇAKMAK Başkan Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettiler. Diyanet-Sen İçe Başkanı Şenol Başkan Gök'e bugüne kadar Müftülüğe ve Camilerimize vermiş olduğu destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Bundan sonra da gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğine olan inancının tam olduğunu beyan etti. Ramazan ayından önce tüm camilerimizin temizlik, covid/19 tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan vs. gibi ihtiyaçlarının giderileceğinin camilerimizin çevre düzenlemesinin yapımı çiçeklendirme vb. çalışmalara malzeme ve personel desteği sağlanacağı ilçemizde 4-6 yaş Kur'an Kursu ihtiyacının olduğunu bununla ilgili çalışmalarda Müftülüğümüzle işbirliği içerisinde yapılacak çalışmalarda da gereken desteğin verileceği ifade edildi. Başkan Veli Gök ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Diyanet-Sen Eğirdir İlçe Başkanı İbrahim Şenol ve beraberindeki heyete teşekkür etti.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)