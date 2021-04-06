Başdeğirmen: “Şehrimizin

gelişmesi sizlerle başlıyor”

Isparta Genç İşadamları Derneği (IGİAD) Başkanı Osman Gökmen ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu.Bir süre önce genel kurulunu yaparak yönetim değişikliğine giden IGİAD’ın yeni yönetimi, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan IGİAD’ın yeni Başkanı Osman Gökmen sivil toplum örgütlerinin ticarette olduğu gibi topluma da dokunması gerektiğini düşündüklerini söyledi. Gökmen, “Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek milletimize ve vatanımıza faydalı işler yapmaya çalışacağız. Sizlerle birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi. Gökmen, Eğirdir Gölünü, ilaçlamada en aza indirmek adına, biyolojik mücadele yapılması anlamında yaklaşık 200 bin lira bütçeli bir proje hazırlandığını dile getirerek projeye ilişkin detaylar hakkında bilgiler verdi.Ziyarete katılan IGİAD’ın önceki başkanı Barış Gümüş’te üç yıllık görev süreçlerinde yurdun birçok yerinde önemli çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Gümüş, Isparta’da da başta kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ve daha iyi bir hale gelmesi noktası olmak üzere birçok güzel işlerin ortaya konduğunu aktararak, “Görevimiz boyunca bizlere sağlamış olduğunuz tüm imkan ve destekler için şahsım ve derneğim adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Aynı birlik ve beraberliğin devam edeceğini biliyoruz” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren ve yeni yönetime başarı dileklerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Sizin şehrimize ne kadar katkı sağladığınızı bilen birisiyim. Önerilerinizle, projelerinizle bizlerle işbirliği içerisinde olarak ilimizin hem ekonomisine hem de gelişmişliğine katkı sağlıyorsunuz. Sizlerin öneri ve tavsiyelerinizi her zaman önemsiyoruz. Belediye olarak bizlere düşen vazife neyse bizlerde sizlerin her zaman yanınızdayız. Güzel çalışmalarınıza destek vermek isteriz. Şehrimizin gelişmesi sizlerle başlıyor, güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Buradaki arkadaşlarımızın tamamı, genç, dinamik, istekli bir şekilde bu görevleri yapmak istiyor. Bu görüşlere, fikirlere, vizyona bizim ihtiyacımız var” dedi.Hedef ortaya koymanın, o hedefe ulaşmadaki önemine değinen Başkan Başdeğirmen, “Gelecekte yapılacak çalışmalar için hedeflerinizi koymanız gerekiyor” derken, Eğirdir Gölüne ilişkin projeyi önemsediklerini dile getirdi. Başdeğirmen, “Eğirdir Gölü bizim için, Isparta’mız için önemli bir konu. Sizlerin bu tür çalışmaların içerisinde olması şehrimize büyük katkı sağlayacaktır. Suyumuzun ne kadar değerli olduğunu, zaman içerisinde suyun ne kadar ulaşılmaz olacağının hepimiz farkındayız. İçme suyumuzu en iyi şekilde kullanmak zorundayız. İktisatlı olmak zorundayız” görüşlerinde bulundu.Eğirdir Gölünün çevresinin elma bahçeleriyle dolu olduğunu ve bu bahçelerde ilaç kullanıldığını, bununda sağlık açısından toplumu etkilediğini aktaran Başdeğirmen, hazırlanan projenin de bu bakımdan çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Başdeğirmen, “Düşünceniz, projeniz çok güzel. Bu yılı Eğirdir Gölüne ayırmışsınız. Bu projenin yanı sıra değişik projelerle de şehrimize hizmet edeceğiniz inancındayım. Isparta’ya hizmet etmek için mücadele veren iş insanlarısınız. Verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.