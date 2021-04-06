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Emniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlar

Emniyetten FETÖ/PDY ve diğer operasyonlar
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2021 yılı Mart ayı içerisinde 26 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışmalarda; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma,  Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Parada Sahtecilik, 5809 Sayılı Kanuna Muhalefet, Zimmet, Tefecilik ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından 28 şahsa adli işlem yapılmış, bu şüphelilerden;
1 adet sahte polis kimlik kartı, 1 adet sahte geçici koruma kimlik belgesi, 1 adet sahte sürücü belgesi, 80.000 dal makaron, 79 şişe kaçak içki, 1 adet kaçak alkol yapımında kullanılan alkol kiti ve aroması, 30 adet sahte para,  2 adet tarihi eser, 21 adet cep telefonu, 1.083 adet cep telefonu yedek parça ile aksesuar malzemesi ve 11.000 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.
Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 15 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, bu şahıslardan 12’si Adli Makamlarca tutuklanmış, 3 şahıs ise serbest bırakılmıştır.
  
         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
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