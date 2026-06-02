Gece Yarısı Feci Kaza: Alkollü Sürücü Traktöre Çarptı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar Kasabası'nda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Otomobil ile traktörün karıştığı kazada bir kişi ağır yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. M.U. yönetimindeki 20 AOD plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle M.A. idaresindeki 32 SA plakalı traktöre çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsü ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Öte yandan yapılan kontrollerde otomobil sürücüsünün 2.36 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu oran, yasal sınırın oldukça üzerinde bulunurken, kazanın meydana geliş nedeni ve diğer detaylar jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmayla netlik kazanacak.

Yetkililer, özellikle bayram ve yaz dönemlerinde artan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek sürücüleri alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına titizlikle uymaları konusunda bir kez daha uyardı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.