Bugün, 16.03.2024 21:21
Isparta
°C
Üye Girişi
Üye Ol
Toggle navigation
Isparta Haber
BIST
8828.7
%-0.62
EURO
35.118
%0.02
Altın
2224.006
%-0.49
USD
32.1271
%-0.01
ISPARTA
SON DAKİKA
BURDUR
ANTALYA
TÜRKİYE
Firma Rehberi
İlanlar
GALERİ
VİDEO
Anasayfa
ISPARTA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da Miting İçin Geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da Miting İçin Geliyor
ISPARTA
Tarih:
16.03.2024 19:15
0
Paylaş
0
Tweet
0
Paylaş
0
+1
-
+
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da Miting İçin Geliyor"
AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mart Çarşamba günü Valilik Meydanı'nda düzenlenecek mitingde Ispartalılarla buluşacağını duyurdu.
Facebook
Twitter
Google+
Tumblr
Blogger
Yazdır
« Önceki Haber
Davraz Mahallesinde Halk Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi Açıldı
Sonraki Haber »
Türkiye'de Toplu Ulaşım İçin Yeni Dönem
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0
Yorum Ekle
Facebook
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TÜMÜ
FOTO GALERİ
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam
ÇOK OKUNANLAR
4 Milyar Lira Ödeme Başlıyor
10 Mart 2024
Yalvaç'ta Geleneksel Kıyafet Yarışması Heyecanı: Körküler Köyü Birinciliği Kazandı!
11 Mart 2024
B Sınıfı Ehliyet Sahiplerine Önemli Duyuru
11 Mart 2024
Ramazan Ayında Ekmeğe Büyük İndirim
10 Mart 2024
Yargıtay'dan Emsal Karar: Çalınan Eşyalar İş Yerine Sorumluluk Getiriyor!
11 Mart 2024
Ramazan Kolisi Dağıtılacak: Başvuru Süreci Başladı
15 Mart 2024
Emeklilere Bayram İkramiyesi Ödeme Tarihi Değişiyor
14 Mart 2024
Ramazan ayında PTT'ye başvuranlar 2 Bin 900TL'lik ödeme alıyor
13 Mart 2024
Faturalarını Çöpe Atanlar Pişman Olacak!
10 Mart 2024
Araç Sahiplerine Müjde: Zorunluluk Kaldırıldı, Artık Serbest!
15 Mart 2024
Bankalardan Kritik Uyarı
10 Mart 2024
Yapan da Yaptıran da Yanacak
14 Mart 2024
Bankalar Arası Para Transferinde Yeni Dönem
15 Mart 2024
Eğlencenin Merkezi: Gökceren Toys and Games, Çocukları Renkli Dünyasına Davet Ediyor!
11 Mart 2024
Oruç tutan tüm çalışanlara ödeme yapılacak 'Çoğu kişinin haberi bile yok' İşveren uymak zorunda
13 Mart 2024
Tüp Fiyatlarına Yeni Zam: Mutfakta Yangın Var!
11 Mart 2024
Ramazan Pidesine Zam Geldi: 'Fırına Giden Şoke Oldu'
15 Mart 2024
TÜVTÜRK'ten Yeni Kural
14 Mart 2024
Emeklilere Bayram Öncesi İlaç Gibi Formül
15 Mart 2024
Araç Sahiplerine Müjde: Trafik Cezalarının Tamamı İade Edilecek
14 Mart 2024
Son Dakika
RSS
Sitene Ekle
Haber Arşivi
Künye
İletişim
Facebook
Twitter
Copyright © 2024 Isparta Haber. Tüm hakları saklıdır
Isparta Haber ve Reklam Ajansı
Isparta Haber
/
isparta haber