"Türkiye'de Toplu Ulaşım İçin Yeni Dönem: Tüm Ulaşım Kartları İptal Edilecek"

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, toplu taşıma alanında başlayacak olan dönüşümü kamuoyuyla paylaştı. Türkiye genelinde hayata geçirilecek olan yeni düzenlemeyle birlikte tüm ulaşım kartlarının iptal edileceğini duyurdu. Gülten, Türkiye Kart Projesi'nin detaylarını açıkladı ve bu projenin ülke genelinde büyük bir entegrasyon sağlayacağını vurguladı.