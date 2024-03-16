Bankalardan Uyarı Mesajları

Kredi kartı nakit avansları ve bireysel kredilerle ilgili alınan kararların yankıları sürerken, bankalar vatandaşlarına bir kez daha uyarı mesajları gönderdi. Nakit avans ve bireysel kredi kullanıcılarını altın ve döviz alımından kaçınmaları konusunda uyardılar.Piyasada artan likiditenin ekonomi yönetimini endişelendirmesi üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tüketici kredileri, kredi kartı borçları ve döviz talebinin azaltılması için önlemler aldı. Nakit avans taksit sayısını 12'den 3'e düşürdü ve nakit avans çekim faizini yüzde 5'e yükseltti. Ayrıca, bankaların zorunlu karşılıklarına yönelik düzenlemeler de yapıldı.Ancak, bu adımlara rağmen, vatandaşlar yaklaşan seçimler nedeniyle altın ve döviz talebini artırdılar. Bu durum bankaları harekete geçirdi ve nakit avans ve tüketici kredisi kullanıcılarına bir uyarı mesajı gönderdiler.Bankaların dikkat çeken uyarılarında şu ifadeler yer aldı:"Tüketici kredileri gerçek kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlanan finansal destek kredileridir. Altın veya döviz alım işlemleri gibi amaçlar için kullanılmamalıdır."Ayrıca, kullanıcılar bankalardan bir taahhüt talep ettiler. Bu taahhütte kullanıcılar, kredinin asıl amacı dışında kullanım durumunda uygulanabilecek yaptırımları kabul ettiklerini beyan ettiler.Bankaların bu uyarıları ve aldıkları taahhütlerle, finansal istikrarı sağlamak ve kredi kullanımını daha kontrollü bir şekilde yönlendirmek için adımlar atmaya devam ettikleri görülüyor.